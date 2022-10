Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Lyhyestä virsi kaunis, sarjasta myös

Hyrskähtelen ja pyrskähtelen yhä Ylen Aikuisille. Samalla olen iloinen, että sarja ollaan suosiosta huolimatta päättämässä kolmanteen kauteensa. Niin tekijöiden kuin katsojien on päästävä eteenpäin, uusiin seikkailuihin. Lyhyestä, onnistuneesta sarjasta ne parhaat muistot jäävät.

Toiseen kauteen muiden kohdalla mentäessä, se on kuin uusi tapaaminen hyvin sujuneiden ensitreffien jälkeen. Ensi viikolla voi palata kahteen loistosarjaan, kotimaiseen Paratiisiin ja amerikkalaiseen The White Lotukseen. Liekö sattumaa, että molemmat ovat kirpeästä sisällöstään huolimatta aurinkoisia, kesäisiä sarjoja? Niitähän me haluamme mielellämme tämän ”alkavan, pimeän vuodenajan” kyytipojaksi katsoa.

Mainonnasta ei voi moittia, mutta sekä Paratiisi että White Lotus ottavat kaiken viihdyttävän irti silmiä hivelevistä maisemistaan.