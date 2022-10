Savun aiheuttama vaaratilanne Kalajoella ohi – Tuontitukun varastorakennuksen iso tulipalo hallinnassa, sammutustyöt jatkuvat yöhön: Katso kuvat ja videot

Kalajoella savuhaitan aiheuttama vaaratilanne on ohi. Päivällä tuleen syttyi Tuontitukun varastorakennus, joka on entisen paloaseman kalustohalli.

Palosta levisi ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Asiasta annettiin vaaratiedote.

Näin Jokilaaksojen pelastuslaitos twiittasi noin kello 19:

Tilanne rauhoittunut, savunmuodostus vähäistä ja vaaratiedote purettu. #Kalajoki @Kalajoki Pelastuslaitos jatkaa jälkisammutustyötä pitkälle yöhön. — Jokilaaksojen pelastuslaitos (@Jokipelastus) October 27, 2022

Kahden terveyspalvelujen edustajille soitetun puhelun perusteella savuhaitta ei heijastunut torstain aikana terveyskeskuksen toimintaan. Ei esimerkiksi tullut yhteydenottoja, joissa potilas olisi kertonut hengittäneensä savua.

Tältä palopaikalla näytti alkuillalla:

Jokilaaksojen pelastuslaitos tiedotti hiukan ennen neljää, että palo on rakennuksen halliosassa, joka on toiminut aiemmin kalustohallina. Rakennus on kooltaan noin 860 neliötä, palanut alue on arviolta noin 500 neliötä.

Iltakuudelta tulleessa tiedotteessa kerrotaan, että varastorakennus oli osin täyden palamisen vaiheessa, kun ensimmäinen yksikkö saapui kohteeseen. Pelastuslaitos sai tulipalon leviämisen estettyä viereisiin rakennuksiin ja viereisiin toimistotiloihin.

Palolla oli tilanteen alkuvaiheessa suuri leviämisvaara useaan suuntaan. Paloa rajattiin voimakkaasti, ja siinä onnistuttiin.

Jokilaaksojen pelastuslaitos raportoi, että tulipalo on hallinnassa ja palo ei enää leviä. Sammutustyö tulee jatkumaan tämän hetken arvioiden mukaan yön ajan.

Rakennuksen sisällä oli lasikuituveneitä, sähkötrukki ja paljon pienkalustoa, esimerkiksi renkaita, akkuja ja muuta irtotavaraa. Omaisuusvahinkojen suuruutta voidaan arvioida myöhemmin, kun tiedetään tarkemmin, mitä palossa on tuhoutunut. Tässä vaiheessa omaisuusvahinkojen suuruuteen pelastuslaitos ei voi ottaa kantaa.

Palon syttymissyy ei vielä ole tiedossa. Palontutkinta aloittaa palon syyn tutkimisen pikimmiten.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksella oli kohteessa kuusi sammutusyksikköä, yhdeksän säiliöautoa, kaksi puomitikasta, kaksi raivausajoneuvoa ja kaksi johtoautoa. Lisäksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tilannekeskus on tukenut toimintaa.

Kello 18 kohteessa oli yhä kolme sammutusautoa, kolme säiliöautoa, tukiajoneuvoja ja pelastusmuodostelmien johtajat.

Palon aiheuttama savuhaitta vaikutti liikenteessä näkyvyyteen. Poliisi tiedottikin puoli neljän aikoihin Twitterissä, että valtatie 8 on poikki.

Poliisin johtokeskuksesta kerrottiin noin kello 16.15, että valtatie 8 oli jälleen auki liikenteelle. Poliisin twiitti tuli samoihin aikoihin:

Kasitie on nyt auki liikenteelle,merenojantie on edelleen suljettu liikenteeltä. https://t.co/xXUfxO5xkb MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy October 27, 2022

Pelastuslaitos ja poliisi kehotti tienkäyttäjiä sovittamaan tilannenopeutensa vallitsevien näkyvyysolosuhteiden mukaisesti. Merenojantie on tiettävästi edelleen suljettu liikenteeltä.

Liekit lyövät ja savu nousee mustana Kalajoella. Annika Tiitto

Kalajoella on meneillään rakennuspalon sammuttaminen. Annika Tiitto

Aluksi oli epäselvää, oliko palava kohde K-Rauta Ojan Raudan vai Tuontitukun varasto. Yritykset sijaitsevat lähekkäin.

K-Rauta Ojan Raudan myymäläpäällikkö Saku Sorvari vahvisti iltapäivällä, että kyseessä ei ole heidän varastonsa vaan Tuontitukun varasto. Palolla ei ole ollut suoraa vaikutusta K-Raudan toimintaan.

Tuontitukku ilmoitti iltapäivällä Facebook-sivuillaan, että myymälä on suljettu torstaina varaston tulipalon vuoksi.

Toimitus tavoitti toimitusjohtaja Henry Isopahkalan haastatteluun.

"On varmasti melkoinen paukku, voitaneen sanoa jo tässä kohtaa vahingoista, vai kuinka, toimitusjohtaja Henry Isopahkala?"

– Onhan se, Isopahkala huokasi eikä lähtenyt arvioimaan vahinkojen laajuutta tai rahallista menetystä.

– Myymälä on torstaina kiinni. Kyllähän tämä vaikuttaa moneen asiaan, kun ei pysty toimittamaan tavaroita normaalisti, hän ennakoi vaikutuksia.

Näin yritys viestitti asiakkailleen Facebook-sivuillaan illalla:

Tuontitukku Fi Oy on perustettu vuonna 1996. Se myy muun muassa varaosia, taloustavaraa, kausituotteita ja erilaisia erikoistuotteita. Myymälä on Kalajoella, mutta toiminta nojaa vahvasti verkkokauppaan.

Osmo Isopahkala on Tuontitukun perustaja. Nykyinen toimitusjohtaja Henry Isopahkala on Osmo Isopahkalan poika.

Kalajoella uusi paloasema otettiin käyttöön lokakuussa 2018. Se valmistui Ylivieskantien varteen.

Vanha paloasema rakennettiin Merenojalle vuonna 1980. Sitä on laajennettu pariin otteeseen.

Keskipohjanmaan uutisen mukaan uusi paloasema maksoi 3,6 miljoonaa euroa.

Katso videoita ja kuvia palopaikalta:

Kalajoella on ilmassa vaarallista savua, jonka vuoksi ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä. Annika Tiitto