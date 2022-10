Uurnalehto alkaa olla tuttu näky eri puolilla Suomea. Korson seurakunnassa Vantaalla se on kuitenkin harvinaisessa paikassa, kirkon sisäpihalla. Kirkkoherra Tuomas Antola kertoo, että suurin osa hautajaisista on edelleen kirkollisia, vaikka kirkkoon kuulumattomia on paljon.