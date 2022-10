Yrjö Sarasteen mielipidekirjoitus: Venäläisviinan tuhoaminen on lapsellinen mielenosoitus

Alko kaataa viemäriin 11 000 pulloa venäläisiä alkoholituotteita. Alko on alkanut tuhota venäläisiä tuotteita, joita on säilytetty myymälöiden varastoissa viime helmikuusta lähtien.

Menetelmänä on yksinkertaisesti pullon korkkaaminen ja sisällön kaataminen viemäriin.

Tuhoaminen on vain lapsellinen mielenosoitus. Tuotteethan on ostettu ja maksettu jo aikoja sitten. Eri asia on, ettei osteta lisää tavaraa.

Viinan kaataminen viemäriin on älytöntä ja verrattavissa seteleiden polttoon. ,

Yrjö Saraste

sotaveteraani