Fingridin linja tuulisähköä täynnä

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid rakensi länsirannikolle uuden ja uljaan voimalinjan kymmenisen vuotta sitten. Sen tuli varmistaa pitkäksi aikaa lisääntyvän tuulivoiman rakentaminen. Toisin kävi. Jo kymmenessä vuodessa linja pullistelee tuulivoimaa eikä siihen voi enää kytkeä uusia voimaloita.

Esimerkiksi Lestijärvelle ja Toholammille suunniteltu noin 72 voimalan (KP 28.10) kokonaisuus olisi ollut valmis rakennettavaksi vaikka tänä vuonna. Se joutuu kuitenkin odottamaan vuonna 2027 valmistuvaa uutta voimajohtoa Kalajoelta Keski-Suomeen ja Etelä-Suomeen. Sen sijaan aiemmin liikkeellä ollut Lestijärven isompi voimalaitoskokonaisuus voi valmistua, koska sieltä voimajohdot vedetään suoraan Alajärven sähköasemalle.

Lestijärven ja Toholammin hankkeen toteuttajat eivät jääneet tilannetta surkuttelemaan. Voimalarakentaja WPD Finland Oy päivittää kaavan ja YVA-selostuksen ja nostaa voimaloiden korkeutta 230 metristä 270 metriin. Myös Kokkolaan suunniteltu iso tuulivoimala-alue jää odottamaan uuden voimalinjan rakentamista. Fingridistä arvioidaan, että jo tänä vuonna loppuvuodesta Suomen tuulivoimaloiden teho nousee 5000 megawattiin ja kolmen vuoden kuluttua 10 000 megawattiin. Vajaassa kymmenessä vuodessa tuulisähkön tehot voivat nousta jopa 20 000 megawattiin.

Perjantaina illalla Suomen teollisuus ja kotitaloudet käyttivät sähköä runsaat 9000 megawattia. Tästä herääkin ajatus, kuinka paljon tuulivoimaa todella tarvitaan, jotta suomalainen teollisuus ja kuluttajat saavat tarvitsemansa energian. Muutamana tuulisena päivänä sähkön markkinahinnat ovat painuneet jo miinukselle voimakkaan tuulivoimatarjonnan vuoksi.

Tuulivoiman taustalla on myös yksi varjo, jota ensimerkiksi Jari Kangasvieri on yleisön osaston kirjoituksissaan tuonut julki. Nimittäin tuulivoimayhtiöt kyllä tarjoavat hyviä ja edullisia vuokratarjouksia tuulivoimaloiden pohjista ja lähialueesta maanomistajille. Sen sijaan voimajohtoja rakentava ja niiden haittoja korvaava yhteiskunta on paljon nuukempi. Kangasvieren mukaan korvaus voimajohdon alle ja lähelle jäävästä maasta on pieni. Tämä ei näytä olevan kohtuullista. Voimajohtojen alle jäävästä maasta on maksettava kohtuullinen korvaus ja metsän tai pellon tuoton menetys vuosikausiksi eteenpäin ei voi jäädä maanomistajan tappioksi. Tästä mahdollisesta epäkohdasta pitäisi valtion taholla ottaa koppi ja korjata nopeasti tilanne.

