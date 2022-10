Antti Savelan kolumni: Kyläkoulu puolustaa paikkaansa

Haapajärvellä käydään parhaillaan kovaa keskustelua kahden kyläkoulun lakkauttamisesta. Asiaa pohtinut vaikutusten ennakkoarviointityöryhmä – mitähän äidinkielen lehtorit tästä nimestä lausuvat – on päätynyt esittämään lakkautettavaksi Väliojan koulun ensi vuonna ja Tiiton koulun, jahka uusi ja uljas Ståhlberginkoulu on avattu Haapajärven keskustaan. Tämän jälkeen Haapajärvelle jäisi kaksi kyläkoulua, Oksavalle ja Parkkilaan.

Nurkan takana Nivalassa kyläkoulut eivät ole olleet uhan alla. Toisaalta Pyhäjärvellä siirryttiin taannoin yhteen alakouluun. Näin on tehty myös Alavieskassa ja Reisjärvellä. Haapajärvellä koulut ovat liipasimella paitsi oppilasennusteiden myös valtion kanssa hyväksytyn tasapainottamisohjelman vuoksi. Tosin pitää muistaa, ettei valtiovaltaa juurikaan hetkauta, mistä kaupungin terveen talouden eväät löydetään, kunhan ne vain löydetään. Eli jos koulujen sijaan säästöt tai lisätulot löydetään muualta, se vain valtiolle varmasti passaa.

Minusta Suomessa pitäisi tehdä tarkempaa analyysia kyläkoulujen merkityksestä ja niiden lakkauttamisesta saaduista todellisista säästöistä. Toki opettajia tarvitaan vähemmän, jos jokainen opetusryhmä on vähintään 20 eikä pienempi. Haapajärvellä varsinkin Tiiton koulun lopettamista perustellaan suurilla korjauskuluilla. Toisaalta kylältä on tullut viestiä, että jos vanha puoli puretaan, iso joukko oppilaita mahtuu käymään koulua uudella puolella ja samalla korjauskulut vähenevät rutkasti.

K.J. Stählberg kävi koulunsa tiettävästi niin sanotussa Pikkupappilassa eikä keskustan ala-asteella, joka hänen kunniakseen on nimetty. Väliäkö tuolla. Sillä on väliä, että kun sivukouluja poistetaan käytöstä, oppilaita suunnataan isompiin kouluihin ja tällöin isompaan on suunniteltava ja rakennettava suuremmat tilat. Eli Tiiton ja Väliojan korjauskulut pitäisi laittaa vaakakuppiin Ståhlbergin koulun kahdenlaisten tilaohjelmien kanssa. Laskea kuinka paljon kalliimpaa on rakentaa uusi Ståhlbergin koulu Väliojan ja Tiiton oppilailla kuin ilman kylien oppilaita.

Kyläkoulut puoltavat paikkaansa. Jos ja kun oppilaan henkistä hyvinvointia arvostetaan, pieni peittoaa ison. Isossa koulussa koulukiusaaminen on helpompaa. Luokassa toisen oppilaan kunnioitus pysyy kurissa, mutta miten on ruokailun, välitunnin ja kotimatkan aikana. Sitäkin sopii kysyä, miksi suomalaisessa peruskoulussa erityisen tuen tarve lisääntyy vuosi vuodelta. Liittyvätkö kyläkoulujen alasajo ja erityisen tuen lisääntyvä tarve opetuksessa toisiinsa? Sitäkin voisivat tutkijat selvittää.