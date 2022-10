Translakia vastustetaan uhkakuvilla – Transsukupuolisten oikeuksien vahvistaminen ei uhkaa naisia eikä tyttöjä ja heterot voivat elää rauhassa jatkossakin



Sateenkaarilippuja Helsingin kaupungintalon edessä kesällä 2021. Prideliike on kansalaisliike, joka toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi.

Translain päivittäminen on yksi tämän hallituskauden lakiuudistuksista, joista on sovittu jo hallitusohjelmassa. Lain hyväksyminen jää hallituskauden viime metreille, mutta oletettavaa on, että lakiuudistus menee läpi.