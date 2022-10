Eduskuntavaalit lähestyvät ja ne näkyvät jo päivän politiikassa. Keskusta on aloittanut kovan väännön kahdella rintamalla. Moittimalla kovaan sävyyn EU:n ennallistamisasetusta puolue on saanut vihreät takajaloilleen. Varsinkin vihreiden Ville Niinistö on tullut EU-parlamentista asti ennallistamista puolustamaan. Toisella rintamalohkolla keskusta aiheuttaa vilun väreitä SDP:ssä. Vasemmisto on jo odottanut pitemmän aikaa valtiovarainministeri Annika Saarikolta esitystä arvonnousuverosta, mutta keskustan leiristä on vihjattu, että esitystä ei tule lainkaan.

Kun hallituksessa näyttävät menevän sukset ristiin, ei oppositio ole jäänyt pelkkiä väliaikoja huutelemaan. Kokoomuksessa ja perussuomalaisissa hallitusta ja sen joukossa keskustaa on moitittu liian lepsuista otteista EU:n ennallistamisasetukseen. Sanna Marin totesi Ylen ykkösaamussa lauantaina, että metsäasetuksen kustannusten on tultava alaspäin, muuten Suomi ei voi sitä hyväksyä. Kokoomuksessa ja perussuomalaisissa koko asetus joutaa romukoppaan jo siksi, että EU:lla ei pitäisi olla sanansijaa Suomen metsissä.

Metsien ennallistaminen voi todellakin olla uhka, jos se toteutetaan rajoittamalla merkittävästi puun tuotantoa yksityismetsissä. Noin 20 prosenttia Suomen vientituloista tulee puiden hakkuista. Suuri osa metsien kasvusta (lisäarvosta) on syntynyt ojitetuille soille ja rämeille. Jos kuivattujen soiden ojia aletaan kuokkia umpeen, siitä tulee maksaa maanomistajille kohtuullisia korvauksia. Ilmaston näkökulmasta sen sijaan, että ojitettuja soita palautetaan takaisin suoksi, voisi olla edullisempaa lisätä riukuuntuneiden nuorten kasvatusmetsien hakkuita ja edistää taimikonhoitoa. Tämän lisäksi voisi olla paikallaan säännellä uudelleen metsien käsittelyä. Metsien hakkaaminen on nykyään varsin vapaata. Ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja jämerän ainespuun kasvattamiseksi voisikin tehdä terää säännellä päätehakkuuaikoja. Kiteytettynä antaa metsän kasvaa jämerämmäksi ja vanhemmaksi.

Keskusta kriittinen kanta arvonnousun verottamiseen tuntuu oudolta. Mitä puolue siinä pelkää. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan lakiuudistus olisi perusteltu. Se voisi vähentää verovälttelyä, kun veronkantoon tulevia omaisuuseriä ei voisi siirtää halvemman verokannan maihin. Yhteiskunnan tasapuolisuuden nimissä tuloista pitää maksaa samalla lailla veroa tulipa veronalainen tulo palkasta tai sijoitusten tuotosta. Se että rehellistä ansiotyötä kohdellaan verotuksessa muita tuloja ankarammin, ei pitemmän päälle lyö leiville.

