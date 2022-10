Jairi Palosen mielipidekirjoitus: Urheilupuisto on kooltaan ja investoinniltaan ylimitoitettu hanke

Areenan hintalappu, 75 miljoonaa euroa, tuntuu isolta muuttuneeseen maailmantilanteeseen. Nythän mielestäni ei otettu huomioon mitä ekonomistit ovat pitkin vuotta alkaneet varoittelemaan stagflaatiosta (hidas kasvu, korkea inflaatio), ja viimeisten kuukausien aikana sana taantuma on alkanut esiintymään varoituksissa yhä useammin.

Korkea inflaatio on leikannut kuluttajien ostovoimaa ja pandemia-aikaisten tukipakettien vaikutus on hälvennyt taloudesta. Valtaosa taloudellisesta aktiviteetista kertovista mittareista on kääntynyt laskuun ja huolestuttavan moni viittaakin jo talouden supistumiseen. Kaikki ennusteet viittaavat siihen, että taantumasta tulee vuosia kestävä.

Urheilupuisto ei elä markkina- ja maailmantalouden ulkopuolella, vaan on osa sitä.

Kokkolassa on 48 055 asukasta vuonna 2022 ja kaupunki kasvaa ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä 48 537 asukkaaseen. Samalla ikääntyvä ryhmä kasvaa. Yli 65-vuotiaita 2022 on nyt noin 22 % ja ikääntyminen jatkuu. Nyt päätetty Urheilupuisto on kooltaan ja investoinniltaan mielestäni ylimitoitettu Kokkolan väkimäärän nähnen .

Kyselyjen mukaan ollaan tekemässä kaikille jotain. Olisiko vähemmällä investoinnilla päästy? Vaihtoehtoja oli. Tuskin vastanneet ovat osanneet hahmotella, mitä tämä investointi ja elinkaari kokonaisuudessa tulee veronmaksajille maksamaan, kun valtuutetutkaan eivät näytä kaikki sitä tietävän.

Jairi Palonen

Kokkola

Lue täältä lisää Kokkolan Urheilupuistohanketta käsitteleviä uutisia ja mielipidekirjoituksia.