Kalajokiseutu ja Perhonjokilaakso jälleen Suomen paikallismediakilpailun kärkiviisikossa – Kisa ratkeaa Lehtipäivillä

Hilla Groupin lehtiperheeseen kuuluvat Kalajokiseutu ja Perhonjokilaakso ovat sijoittuneet viiden parhaan joukkoon kerran viikossa ilmestyvien lehtien sarjassa. Kärkeen sijoittuvat myös Jämsän Seutu, Lauttakylä ja Uutis-Jousi.

Kalajoella ilmestyvän Kalajokiseudun päätoimittaja on Annika Tiitto. Kilpailulehteä olivat Tiiton lisäksi tekemässä toimittaja Sari Passoja-Verronen sekä myyntipäällikkö Emmi Arnberg. Perhonjokilaakson päätoimittajana toimii Sanni Aho. Kilpailulehteä olivat tekemässä lisäksi toimittajat Maija Ahonen ja Helena Koivusalo sekä myyntipäällikkö Heidi Rinne.

Kalajokiseutu on paikallismediakilpailun tuore voittaja vuodelta 2021. Voitto on tullut samaan osoitteeseen myös vuosina 2018, 2013 ja 2012. Perhonjokilaakso on mukana kilpailun kärkiviisikossa nyt neljättä vuotta putkeen, ja paras sijoitus on vuodelta 2019, jolloin lehti sijoittui hopealle.

Voittajat julkistetaan 10. marraskuuta Suurilla lehtipäivillä Joensuussa. Kolmen kärjen lisäksi palkitaan parhaat paikallislehtijutut kahdessa sarjassa.

– Paikallislehtien vahvuudet, oma paikkakunnan asioiden vahva ja laadukas uutisointi sekä turvallisen paikallisen keskustelun alustana oleminen, näkyivät jälleen kilpailuun osallistuneissa lehdissä. Kärkeen sijoittuneet lehdet onnistuivat perustehtävässään erinomaisesti niin verkossa kuin printissä, Uutismedian liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen kertoo tiedotteessa.

Uutismedian liiton järjestämään Paikallismediakilpailuun voivat osallistua liiton jäsenlehdet. Tänä vuonna kilpailuun osallistui 70 lehteä. Tuomaroinnista vastasivat Jyväskylän yliopiston journalistiikan ja suomen kielen opiskelijat ohjaajinaan Lauri Haapanen ja Ville Manninen sekä päätoimittaja Mirja Linnemäki ja Keskipohjanmaan toimittaja Hanna Parhaniemi.

Lehdet valitsivat kilpailuun lähetettävän numeron viime keväänä ilmestyneistä lehdistä. Sekä Kalajokiseudun että Perhonjokilaakson kilpailulehdet ilmestyivät 7.4.2021.

Lue tästä näköislehtenä Kalajokiseudun kisalehteä ja tästä Perhonjokilaakson kisalehteä.

Kahdesti tai useammin viikossa ilmestyvien lehtien sarjan kärkiviisikossa kilpailee tänä vuonna Loviisan Sanomat, Nokian Uutiset, Raahen Seutu, Syd-Österbotten sekä Västra Nyland.

Suurilla Lehtipäivillä palkitaan myös kaupunkilehtien parhaimmisto. Kaupunkilehtikilpailussa viiden parhaan joukossa on Hilla Groupin julkaisema Koti-Kajaani.

Hilla Group julkaisee kahta maakuntalehteä, 26:tta paikallis- ja kaupunkilehteä sekä matkailulehtiä Pohjanmaalta Kainuuseen ja Lappiin.