Maire-Liisa Salmelan mielipidekirjoitus lapsen kehityksen tukemisesta: "Ei kohtalo vaan kohtelu"

Otsikko on edesmenneen psykiatri Martti Paloheimon toteamus kasvatuksesta. Vanhempi väki muistaa hänet television alkuaikoina Lähimmäinen-nimisestä ohjelmasta. Siinä kolme eri alojen ihmistä keskusteli yleisöä kiinnostavista aiheista. Lisäksi Paloheimo on kirjoittanut monia omaa alaansa sivuavia kirjoja.

Eräässä kirjassa hän kertoi, kuinka hänen asiakkaansa usein puhuvat kohtalosta, joka on määrännyt heille kestettäväksi milloin mitäkin, jota he toteuttavat. Siinä yhteydessä hän sanoi, ettei hän usko kohtaloon vaan siihen, miten ihmistä on kohdeltu hamasta lapsuudesta lähtien. Hänen mielestään noin puolet ihmisistä on saanut hyvän kasvatuksen eivätkä tule myöhemmin tarvitsemaan terapiaa. Silloin koko terapia-sanakin oli vielä aika outo, saati terapia itsessään.

Kovin optimistinen Paloheimo oli kasvatuksen suhteen. Tänä päivänä tuntuu siltä, että lähes kaikki olisivat jonkunlaisen terapian tarpeessa. Nyt kuitenkin tiedetään se, että sodan päätyttyä ainakin kaikki sodassa olleet ihmiset olisivat tarvinneet terapiaa.

Tänä päivänä ei tarvitse olla suurikaan onnettomuus, kun heti tarjotaan kriisiapua, mikä on tietysti hyvä asia, mutta ei sodan loputtua tullut mieleenkään. Nyt kolmas sukupolvi taakkasiirtymänä kantaa niitä traumoja, joita silloin ei ymmärretty hoitaa.

Lujilla oli silloin kotirintamakin, kun heidän oli pakon edessä selvittävä kaikesta. Rintamilla olleitten vaimot joutuivat sitä vastoin toimimaan keittiöpsykologeina miehilleen, kun muuta ei ollut tarjolla. Jälleenrakentamiseen kaikkien oli ryhdyttävä, ja oikea työ oli jonkunlaista terapiaa toki sekin.

Tänä päivänä ollaan lujilla erilaisista syistä. Ensin tuli korona, joka jatkuu aina vaan, ja heti perään Venäjän Ukrainaan hyökkäämisestä johtuvat seuraamukset. Voisi luetella monia ryhmiä, joista ollaan huolestuneita, mutta ehkä tärkeimpänä nuoret ja heidän vointinsa. Jopa päiväkoti-ikäiset lapset käyttäytyvät aikaisempaan verrattuna huolestuttavasti. Katuväkivalta puhuttaa, onko jo ryöstäytynyt hallitsemattomaksi?

Ja kysytäänpä keltä hyvänsä, mitä pitäisi tehdä näille kaikille huolta aiheuttaville, vastaus on: Pitäisi puuttua kotien kasvatukseen varhaisemmin, ihan lapsena. Se on pahasti myöhässä, kun lapsi jo oireilee. Mikä sitten olisi se ”varhaisemmin”?

Elämä alkaa hedelmöityksestä. Televisiossa oli kerran kauan sitten muistaakseni Tie-niminen ohjelma. Siinä nyt jo tuonpuoleiseen siirtynyt lasten psykiatri, presidentti Tarja Halosen anoppi Terttu Arajärvi sanoi: ”Sikiöllä on heti hedelmöityksen jälkeen omanlaisensa tietoisuus.” Sitä ei voi sanoa muistiksi eikä edes kehomuistiksi, koska se siittiön ja munasolun liitto ei vielä muistuta mitään kehoa.

On näyttöä siitä, että äidin mahdollisesti kokema traumaattinen tapahtuma ihan sikiökauden ensiviikkoina jollain lailla kirjautuu sikiön ”muistiin” ja voi oireilla jotenkin myöhemmässä elämässä.

Jos siis alusta alkaen halutaan tukea lapsen kehitystä, äitiä ja perhettä, silloin on aloitettava tukeminen jo ennen syntymää. Miten se tehdään?

Maire-Liisa Salmela

Ylivieska