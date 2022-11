Alli Huovisen mielipidekirjoitus: Puhuuko valtiovarainministeri Mahtavasta matematiikasta? Voisiko ministeri nostaa teemapäivän ja tieteiden kuningattaren juhlinnan kohteeksi mediassa?

"Matematiikka on mukana monessa. Se on kaunista, se on jännää, se on hauskaa ja joskus myös hyödyllistä. Mahtavaa matematiikkaa -teema nostaa esiin matematiikan hauskan ja leikkisän puolen. Tule mukaan mahtavalle matkalle matematiikan maailmaan!"

Näin lennokkaasti kuvataan matematiikkaa Mahtavaa matematiikkaa -viikon sivuilla netissä. Matematiikan päivää on vietetty Suomessa vuosittain 22. lokakuuta. Ajankohta valikoitui suomalaisen matemaatikon Rolf Nevanlinnan syntymäpäivän mukaiseksi. Koska tuo päivä sattuu koululaisten syyslomaviikolle, on ideoitu teemaviikko, joka huipentuu Mahtavaa matematiikkaa -päivään 3.11. Sitä on vietetty vuodesta 2020 lähtien.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko vierailee Kuopiossa 3.11. Panen nyt toivoni häneen, että tuo päivä ja erityisesti sen sankari, Matematiikka, pääsevät mediaan. Olisi mahtavaa lukea lehdistä suuret otsikot: "Valtiovarainministeri Annika Saarikko vieraili Maailmannavalla Mahtavaa matematiikkaa -päivänä ja muistutti kansalaisia uinuvasta intohimosta..." Sosiaalinen media ja erityisesti Facebookin matematiikka-ryhmät räjähtäisivät riemusta.

Kyselin kansanedustajilta, voisiko eduskunnan kyselytunnin 3.11. omistaa kokonaan matematiikalle. Vieraaksi voisi kutsua esimerkiksi professori Aatos Lahtisen. Häneltä on hyviä puheita ja videoita netissä. Hänen kirjoituksensa "Katastrofin lyhyt valmistusohje" kannattaisi lukea jokaisen päättäjän.

Opetusministereitä sekä tiede- ja kulttuuriministereitä on muistutettu matematiikasta ja sen merkityksestä. Siitä huolimatta matematiikan päivät eivät ole näkyneet heidän puheissaan ja kirjoituksissaan. Voisiko valtiovarainministeri nostaa teemapäivän ja sen mukana tieteiden kuningattaren juhlinnan kohteeksi mediassa?

Vaikka matematiikka on kaiken kulttuurin, tekniikan ja talouselämän perusta, se on näkymätön ja ujo eikä sitä ole huomioitu edes Ylen ohjelmissa. Kyberturvallisuuden professori Kimmo Halusta haastatellaan, mutta kertaakaan en ole kuullut hänen taustastaan. Hän on entinen opiskelijani Oulun yliopistosta, joten tiedän hänen suorittaneen tutkinnon (FL) pääaineena matematiikka ja väitelleen tekniikasta. Voin vakuuttaa, että väitöskirja sisältää vahvaa matematiikkaa. Tietoturva on puhdasta matematiikkaa.

Lehdistön kannattaisi näpäyttää verovaroilla kustannettua Yleä ja Yle-verosta päättäneitä muistuttamalla matematiikasta. Ylen runsaista, yli 600 miljoonan, resursseista voisi leikata osan lehtien matematiikkapalstoja varten. Koululaisten luku- ja laskutaitoja olisi syytä parantaa.

Sitä ei tarvitse hävetä, jos ei ole menestynyt hyvin matematiikan opinnoissa, mutta sitä on syytä hävetä, jos ei ymmärrä arvostaa matematiikkaa. Isänmaa tarvitsee matematiikan osaajia.

Alli Huovinen

matikkatäti