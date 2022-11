Anni Saaren kolumni: Totalitarismiin voi eläytyä monessa loistavassa romaanissa – Ja niitä voi olla ensi viikolla julkistettavissa Finlandia-ehdokkaissakin

Ensi viikolla julkistetaan kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat. Palkinnon merkityksestä voi olla monta mieltä, mutta positiivisen kautta ajatellen se voi antaa ansaittua näkyvyyttä kirjoille, jotka muuten eivät sitä saisi.

Itse odotan suoraan sanottuna eniten keskiviikon lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-ehdokkaita, joiden joukossa voi aivan hyvin olla keskipohjalaislähtöisiä kirjailijoita. Seuraamme tilannetta täällä toimituksessa herkeämättä!

Eniten näkyvyyttä saavat kuitenkin tunnetusti torstain kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat. Olen itse tänä syksynä lukenut suhteellisen paljon kotimaisia uutuusromaaneja, ja ihmettelen, jos Maria Turtschaninoffin Suomaa ei ole ehdokkaana. Kari Hotakaisen Opetuslapsi on myös ollut vahva lukukokemus.

Odotin paljon Olli Jalosen Stalker-vuodet-kirjalta, ja kyllä se taidokas romaani onkin, mutta lukeminen oli aika raskasta. Stalker-vuodet on kuitenkin hieno kuvaus yksinäisyydestä ja siitä, millaista on pärjätä sen tosiasian kanssa, että on tehnyt virheitä.

Jalosen romaanissa tulee esiin se, millaiset jäljet totalitaristinen järjestelmä jättää. Kun ei voi luottaa keneenkään, kun elää jatkuvassa limbossa, jossa pyörivät epäily, itsesyytökset ja pyrkimys toimia oikein.

Samasta aihepiiristä olen juuri lukemassa paria käännöskirjaa. Kesken on Eugen Rugen Hotelli Metropol, jossa saksalainen naiskommunisti odottaa 1930-luvulla oikeudenkäyntiä moskovalaisessa hotellissa.

Melkein samaan aikaan, vuoteen 1941 sijoittuu virolaisen Mart Sanderin Naisten sota. Se on toinen osa sarjasta, jossa seurataan tallinnalaisen bordellin naisten elämää. Olen päässyt kirjassa kohtaan, jossa Saksa on lähestymässä Viroa. Virolaiset ovat eläneet vuoden puna-armeijan totalitarismin keskellä, ja natsi-Saksalta odotetaan vapauttamista.

Kirja on hyvä, mutta senkin lukeminen on sydäntä särkevää, koska tästä ajasta katsottuna tietää, miten kävi.

Se on raskasta myös siksi, että näkee kaiken toistuvan juuri nyt. Kun Sanderin kirjassa virolaisten omaisuus takavarikoidaan ja heitä viedään väkisin Siperiaan, mieleen tulee väistämättä Ukraina.