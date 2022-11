Jouluelokuvakausi avattu! Kino-Keskipohjanmaassa kotimainen uutuus Kulkuset kulkuset sekä sen ruotsalaisesikuva – miten käy tässä maaottelussa?

Verkossa ja näköislehdessä viikoittain ilmestyvä Kino-Keskipohjanmaan videoblogi on jo joulutunnelmissa. Nyt vertaillaan suomalaista ja ruotsalaista komedianäkemystä samasta aiheesta.

Taru Mäkelän ensi-iltauutuus Kulkuset kulkuset on rattoisa joulukomedia, hieman ohjaajan ennen pandemiaa tekemän Täydellisen joulun tapaan (2019). Sekin perustui ruotsalaisfilmiin, Joulupukki vieraissa (1999). Kulkuset kulkuset taas pohjaa Helena Bergströmin ohjaamaan Ihanan pirunmoiseen jouluun (2015).

Miten päättyy tämä Ruotsi-Suomi-maaottelu? Voittaako alkuperäinen vai kopio? Kino-Keskipohjanmaa päätyy yllättäviin tuloksiin. Lopuksi suositellaan joulun odotuksen jännitykseen tanskalaista joulukalenterisarjaa nimeltä Joulukuume. Se kannattaa katsoa Yle Areenasta jo hyvissä ajoin ennen joulua!

Kulkuset kulkuset. Ohjaus Taru Mäkelä. Käsikirjoitus Kristoffer Gummerus, Taru Mäkelä ruotsalaiselokuvasta Ihanan pirunmoinen joulu. Kuvaus Jouko Seppälä. Pääosissa Martti Suosalo, Pirkko Hämäläinen, Christoffer Strandberg, Antti Tuomas Heikkinen. 98 min. K7. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.

★ ★ ★ ★

Kesti puoleen elokuvaan saakka huomata, että ”minähän olen nähnyt tämän”. Tai sen ruotsalaisfilmin, johon Taru Mäkelän Kulkuset kulkuset perustuu. Näyttelijänä paremmin tunnettu Helena Bergström ohjasi Ihanan pirunmoisen joulun (En underbar jävla jul) jo 2015. Se löytyy yhä Netflixistä ja muista suoratoistopalveluista. Vertailussa suomalaisversio pärjää hyvin.

Pirkko Hämäläisen ja Martti Suosalon esittämät vanhemmat Maarit ja Olavi lähtevät poikansa Oskarin (Christoffer Strandberg) ja tämän puolison Joonan (Antti Tuomas Heikkinen) uuteen kotiin joulua viettämään. Juhlaan saapuvat myös anoppi Kaarina (Sari Siikander) ja appi Miltiadis (Ali Jahangiri). He ovat eronneet, joten Kaarinalla on kainalossa nuori sulho Karim (Alex Anton). Oskarin sisko Ulla (Kreeta Salminen) on juuri eronnut, mutta ei halua vielä paljastaa tilannettaan yksinhuoltajana. Suurimman yllätyksen jouluvieraille tarjoaa Silja (Sonja Salminen), Oskarin ja Joonan kämppis. Mutta onko viimeisillään raskaana oleva nainen heille muutakin?

Kulkuset kulkuset on lokalisoitu ja päivitetty raikkaasti Suomen oloihin. Alussa Helsingin jouluparaati virittää tunnelman. Perinteisten pukkien ja Lucia-neitojen joukossa kulkueessa näkyy sirkusväkeä. Taru Mäkelä on maustanut lainaideansa jouluisia kliseitä omilla lisillään. Tutuista ja vähän uudemmista suosikeista sekä ensikertalaisista koostuva näyttelijäryhmä tulkitsee tarinaa intoutuneella leikkimielellä.

Helena Bergströmin Ihanan pirunmoinen joulu oli kepeä ruotsalaisilottelu. Se oli myös sovinnainen ja silotellusti kuvattu, pikkutarkassa joulunrakentelussaan pitkäveteinen. Kulkuset kulkuset keskittyy olennaiseen. Sen suoraviivaisempi kerronta ja karkeammat henkilöt johtavat rytmikkäämpään kokonaisuuteen. Taru Mäkelä onnistuu nyt paremmin kuin edellisessä kausielokuvassaan Täydellinen joulu (2019). Sekin perustui ruotsalaiseen esikuvaan, mutta sortui alatyyliin ja viinavitsailuun.

Alkuperäisessä ruotsalaiskomediassa pariskuntana Anton Lundqvist ja Anastasios Soulis.

Suomi-Ruotsi-maaottelu loppupuolen yksinpuhelussa päättyy Martti Suosalon voittoon rinnanmitalla Robert Gustafssonista. Molemmat ovat ikäpolvensa hienoimpia taitajia. Mutta Suosalon purkaus Olavina Kulkusissa vaikuttaa pommin tavoin, kun Gustafssonin jäi tussahdukseksi Ihanan pirunmoisessa joulussa. Ruotsalaisfilmissä isän monologi jaettiin monen monituisiin kuviin, mikä vei voimaa näyttelijän tulkinnasta. Jouko Seppälän kuvaus tarkentaa Suosaloon. Kamera katsoo roolisuoritusta yhtä lumottuna ja vangittuna kuin me katsojat yleisössä.

Vaikka vuoropuhelu enimmäkseen vastaa ruotsalaista kohtaus kohtaukselta – mitä nyt Jonas Gardellin nimi vaihtuu Jari Sillanpääksi – elokuva tehdään omaksi maukkain vivahtein roolihahmojen pienillä tekemisillä, nuorimpia näyttelijöitäkään (Luca Joannidis pikkuveljenä) unohtamatta.

Hannu Björkbacka