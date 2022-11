Kalajoen Juurakon tuulipuisto on aloittanut sähköntuotannon

Kalajoella sijaitsevan Juurakon tuulipuisto on aloittanut kaupallisen sähköntuotannon. Asiasta kertoo VSB Uusiutuva Energia Suomi oy tiedotteessaan.

Ensimmäiset tuulivoimalat kytkettiin sähköverkkoon elokuun alkupuolella. Sähköntuotanto päästiin aloittamaan aikataulun mukaisesti. Tuulipuiston virallisia avajaisia vietettiin keskiviikkona.

Juurakossa on yhteensä seitsemän tuulivoimalaa, jotka ovat tyyppiä Nordex N163 ja napakorkeudeltaan 148 metriä. Yksittäisen voimalan teho on 5,7 megawattia. Koko tuulipuiston huipputehokapasiteetti on 40 megawattia.

VSB Group myi Juurakon tuulipuiston kotimaiselle energiayhtiö Helenille kesällä 2022. Helen osti Juurakon ja Oulaisissa sijaitsevan Karahkan tuulipuistot yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa.

Karahkan tuulipuiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa.