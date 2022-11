Korealainen Jeongdo Kim halusi puhua suomea, mutta keskusteluissa kieli kääntyi nopeasti englanniksi – "Kansalliskielen oppiminen on kunnianosoitus maalle"

Eteläkorealainen Jeongdo Kim on opiskellut suomen kieltä ensin Japanissa ja sitten Suomessa. Hän on väitellyt tohtoriksi suomen kielen onomatopoeettisista sanoista. Kansalliskielen opiskelu on ollut hänelle yksi keino osoittaa kunnioitusta Suomea kohtaan.