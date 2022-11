Antti Saaren mielipidekirjoitus: Kirkko on tullut käännekohtaan – Pidämmekö kiinni Raamatusta vai luovutammeko ja päästämme luterilaisen kirkon lahoamaan?

Seurakuntavaalit

Lyhyessä ajassa luterilainen kansankirkkomme on antautunut, luopunut opistaan ja perimmäisistä arvoistaan. Vauhtia on antanut erityisesti uusi avioliittoa ja seksuaalisuutta määrittelevä lainsäädäntömme.

Olemme tulleet kirkkomme historian ehkä erikoisimpaan tilanteeseen. Haluammeko tai voimmeko pitää kiinni Raamatusta ja kirkon opista vai luovutammeko? Jälkimmäinen vaihtoehto merkitsee luterilaisen kirkon hajoamista ja lahoamista.

Tilannetta kuvaa hyvin arkkipiispa Tapio Luoman äskettäinen haastattelu Uudessa Suomessa (24.10.). Siinä Luoma ilmoitti kannattavansa ns. gender-liikkettä.

Tuo 1960-luvulla Ranskassa syntynyt suuntaus on alusta lähtien pyrkinyt kumoamaan kristillisen etiikan perusteet. Se on siirtänyt biologisen sukupuolen syrjään ja korvannut sen mielikuvilla: ihminen on sitä miksi hän itsensä kokee. Sukupuolia voi olla monia ja niitä voi vaihtaa tarpeen mukaan. Biologinen tosiasia kuitenkin on, että elämän jatkamiseen tarvitaan uros ja naaras, mies ja nainen.

Suomessa lakimuutokset näkyvät jo sukupuoleen viittaavien termien häviämisenä. Tuo kaikki ennakoi perinteisen avioliiton ja perheinstituution murtumista. Ihmiskunnan historiasta tiedämme, että kehityskulku voi viedä suuriin inhimillisiin kärsimyksiin ja lopulta yhteiskunnan tuhoon.

Kirkkomme ylin paimen sanoo haastattelussa olevansa huolestunut Suomen joutumisesta uskonnollistaustaisen äärikonservatiivisen lobbaustoiminnan kohteeksi. Hän viittaa Päivi Räsäseen ja tätä oikeudenkäynnissä avustaneisiin ulkomaisiin lakimiehiin.

Luoma ”unohtaa”, että valtakunnansyyttäjän nostama syyte kaatui ja käräjäoikeus vapautti Räsäsen. Oikeusprosessi sai monet ateistitkin puolustamaan Räsäsen oikeutta ilmaista mielipiteensä.

Ei ole sattumaa, että arkkipiispa kaivaa esiin Räsäs-kortin juuri nyt ja leimaa paitsi itse henkilön myös hänen laillaan Raamattuun tukeutuvat tavalliset ihmiset. Kirkkomme ylin paimen osallistuu ideologiseen peliin.

Kansankirkkomme sateenvarjon alla on monenlaisia ihmisiä ja ryhmittymiä. Seurakunnassa kaikki toiminta perustuu yhteistyölle ja toinen toisensa kunnioittamiselle.

Erilaisille mielipiteille on annettava tilaa, mutta kirkkomme kulmakiveä, Raamattua, ei saa ohittaa.

Vaalit ovat suunnan tarkistamisen hetki. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, miten kotiseurakuntaasi kehitetään ja mihin suuntaan kansankirkkoamme viedään.

Antti Saari

seurakuntavaaliehdokas

Yhdessä kotiseurakuntamme parhaaksi

Kokkola

