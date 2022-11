Pyhäjärviselle Callio FutureMINE -projektille reilun miljoonan avustus – Ensimmäisenä työn alle toimivat tietoliikenneyhteydet



Tulevaisuudessa lastauskoneita ohjattaneen etänä. Kuva on otettu Pyhäsalmen kaivoksessa vuonna 2015.

Pyhäjärven Callion hallinnoimalle Callio FutureMINE, tulevaisuuden digitaalinen testikaivos- projektille on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Business Finlandin myöntämän avustuksen määrä on 1 050 000 euroa, projektin kokonaisbudjetti on 2 100 000 euroa.