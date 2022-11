Arjen pieni ahaa-elämyskin on oivallus, kuvailee aiheesta tietokirjan tehnyt Juha T. Hakala – Kokkolan yliopistokeskuksesta tuttu professori on huolissaan työelämän kehityksestä: "Äärimmilleen tungettu kalenteri deadlineineen on myrkkyä oivallukselle"



1 Kaikki oivallukset eivät muokkaa maailmanhistoriaa - eikä niiden tarvitsekaan muokata, sanoo professori Juha T. Hakala. Arjen oivallus voi olla vitsistä kumpuava naurureaktio tai vaikkapa sanaristikon ratkaiseminen. Clas-Olav Slotte Previous Next

Putkimies työkeikkansa jälkeen huomauttaa asiakkaalleen siirtäneensä vessaharjan remontin tieltä vessanpöntön toiselle puolelle. Ilmoitus sytyttää lampun asiakkaan päässä; vessaharjahan on käytännöllisempi nimenomaan tuolla toisella puolella!