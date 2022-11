Pääkirjoitus: Lukutaito on maanpuolustustaito – Yhteiskunnan toimivuudelle ja turvallisuudelle on suuri merkitys sillä, että me suomalaiset osaamme arvioida tietolähteiden luotettavuutta



Lukutaitoon kuuluu taito arvioida tiedon luotettavuutta. Uutismedian liitto, jonka jäsen Keskipohjanmaakin on, käyttää paljon voimavaroja koulujen tukemiseen tässä niin sanotun informaatiolukutaidon opettamisessa. Työn kärkenä on ajatus, että journalismin etiikan ymmärtäminen kuuluu yleissivistykseen. Sitä pidetään kansalaistaitona, jolla on merkitystä jopa Suomen huoltovarmuudelle ja maanpuolustukselle. Nyt joku voi tietenkin kysyä, miksi maijameikäläisten pitäisi tuntea jonkin yksittäisen ammattialan sisäiset eettiset periaatteet. Eihän meillä useimmilla ole lääkärien, hoitajien, opettajien, hautausurakoitsijoiden, taksikuskien, asianajajien tai pankkitoimihenkilöidenkään eettisistä ohjeista kuin korkeintaan hutera käsitys. Median kautta nykyihminen saa lähes kaiken tietonsa lähipiirinsä ulkopuolisesta maailmasta. Huoltoaseman baarin porinaringillä ei ole kovin paljoa ensikäden tietoa sen enempää Putinin hyökkäyssodasta, Suomen Nato-prosessista, syistä sähkön hinnan nousuun kuin Kokkolan sataman laajennuksestakaan. Kahvikupin ääressä palloteltavat näkemykset pohjautuvat mediaan. Nykymaailmassa mediaa on monenlaista. On esimerkiksi tiktokkeja, instoja, life-style-bloggareita, suomi24-keskusteluja ja Keskipohjanmaa. Edellä luetelluista vain Keskipohjanmaan tekijät noudattavat journalistin eettisiä ohjeita. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Journalistin eettisiin ohjeisiin sitoutumisesta seuraa esimerkiksi, että Keskipohjanmaa ei levitä valeita, huhuja ja vihapuhetta. Se ei tarkoita, että lehdessä lukisi jokin lopullinen totuus, mutta se tarkoittaa, että toimituksessa tehdään lujasti töitä, jotta sen kautta välittyisi mahdollisimman totuudenmukainen kuva yhteiskunnasta. Jos kaikesta tarkistustyöstä huolimatta julkaistuissa jutuissa on virheitä, ne myönnetään ja oikaistaan välittömästi virheiden tultua toimituksen tietoon. Näitä periaatteita noudatetaan myös, kun toimitus päättää, mitä lukijoitten lähettämää materiaalia Keskipohjanmaa julkaisee. Yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden kannalta on suuri merkitys sillä, että suomalaiset vaikkapa äänestyspäätöksiä tehdessään osaavat erottaa mediakentästä ne tiedonlähteet, jotka ovat sitoutuneet tällaisiin totuudessa pysymisen periaatteisiin.