Solveig Polven mielipidekirjoitus: Pietikäisen toimenpiteillä on kova hinta – Nyt olisi kohtuutonta puuttua metsäkaupan sääntöihin tai suopeltojen käyttöön

Surulliseksi tulee kun lukee Sirpa Pietikäisen kannanottoja aikaamme ja maatamme koskeviin kysymyksiin (KP 2.11.). Tulee mieleen, kenen pussiin hän oikein puhuu? Mutta helppoa hänen on sahata vaikka omaa oksaa, kun on 20 vuotta ollut eduskunnassa ja jopa ministerinä. Eikä ole mepinkään palkka varmaan aivan olematon.

En ole kateellinen, Sirpa on ilman muuta hyvinkin työteliäs ihminen. Isänmaallisuudesta en tiedä. Tuntuu, että hän on joko täysin vieraantunut, tai sitten ei ole milloinkaan päässyt kunnolla tutustumaan suomalaiseen metsään. Ilmeisesti hän näkee vain aukot, eikä niissä erota hyvällä alulla olevaa uutta taimikkoa.

Minua taas harmittaa, kun näen hoitamattomia vanhoja taikka nuorempiakin metsiä, jotka huutavat hoitotoimia. Ellei ajallaan hakata, niin ainut vaihtoehto on sitten aukko ja kallis uudistaminen.

Pietikäinen on oikeassa siinä, että meillä on jo nyt EU:n taholta valtavasti metsiämme koskevaa lainsäädäntöä. Ja totta tosiaan, niin kuin kotieläinpuolella, myös metsäsektorilla Suomi on aina ollut EU:n mallimaa. Pikkutarkasti pyritään toteuttamaan myös mielettömiltä tuntuvia ohjeita.

Koska tällä hetkellä moni maatila kamppailee konkurssin partaalla, olisi vähintään kohtuutonta puuttua nyt metsäkaupan sääntöihin tai suopeltojenkaan käyttöön. Viljelijät joutuvat tinkimään lannoitemääristä hinta- ja saatavuussyistä. Ei siis ole varaa ottaa peltoja pois käytöstä, jos halutaan, että ruoan omavaraisuusaste pysyisi ennallaan tai mieluummin nousisi. Ei olla nytkään lähelläkään omavaraisuutta, vaikka vuoden sato oli kohtuullisen hyvä. Tämä olisi hyvä muistaa.

Turpeen nostaminen olisi ehdottomasti saatava taas käyntiin, myös omavaraisuussyistä ellei muuten. En ole tuulivoimaa vastaan, mutta en hyväksy Pietikäisen ajatusta, että voimaloille pitäisi luvitusta helpottaa eli tinkiä suojaetäisyyksistä.

Korostaisin vielä, että suomalainen metsänhoito on huipputasoa. Taimikoiden hoidossa on tosin parantamisen varaa. Monimuotoisuudesta saa toki puhua, mutta eikö tässä maailman tilanteessa ole vähän outoa paasata jostain lajikadosta Suomessa?

Pietikäisen toimenpiteillä kun on kova hinta. Ehkä esim. ikääntyvien palvelut ja hoivatyö ansaitsisivat sittenkin isomman huomion kuin huoli siitä, mitä jollain suolla kasvaa? Sitä paitsi soita kyllä riittää maassamme – ihan ennallistamattakin.

Kannus