Lehtosen Kallen mielipidekirjoitus: Nyt korjataan kansallismielisyyden kylvämiä hedelmiä – Turkissa, Puolassa ja Unkarissa diktaattorit ovat jo "kartilla"

Pitää palauttaa mieleen toisen maailmansodan syyt:

Hitler sai kansan puolelleen aikoen palauttaa Saksan kunnian korjaamalla ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat vääryydet. Saatuaan diktaattorin aseman hän aloitti unelmansa, koko maailman herruuden, toteuttamisen, eikä Saksan kansa huomannut unelman toteuttamisen mahdottomuutta.

Hitler vähän kerrallaan keksi uusia vihollisia: juutalaiset, ei arealaista rotua olevat, bolsevikit. Kansat, jotka hänen mukaansa kuuluivat Suur-Saksaan, piti ottaa vaikka väkivalloin.

Menestys lähialueiden valloituksessa sokaisi Saksan kansan. Hitler peitteli hirmutekonsa kansalta, toisinajattelijat julistettiin kansan viholliseksi, ja kaikki tiedotusvälineet valjastettiin palvelemaan natsien tavoitteita: ensin Saksa ja sitten vasta muut.

Tuntuu tutulta tämän päivän kansallismielisyyden tavoitteena.

Putin toistaa samaa kaavaa Venäjän kansaa kohtaan. Hän on uskotellut kansalle palauttavansa entisen imperiumin. Tähän hän tarvitsi yksinvaltuuden. Hän keräsi ympärilleen luottosakin, joille antoi valtuudet varastaa kansalta niin paljon kuin ilkesivät – ja hehän ilkesivät. Nyt on paljastunut tämän oligarkkiporukan sikailut ympäri maailmaa, eikä näistä puhuta Venäjällä sanaakaan eikä Putin aloittaman sodan järjettömyydestä, koska niistä puhuminen on rikos.

Putin toistaa samat virheet kuin Hitler.

Hän julistaa natsit Unkarissa vihollisekseen, vaikka menettelee samoin kuin Hitler. Entäs Nato, onko oikeasti vihollinen kenellekään? Natossa ei mitenkään saada 30:tä jäsenvaltiota yksimielisesti hyökkäämään mihinkään. Oikeasti Venäjä olisi turvassa vihollisilta Nato-maiden ympäröimänä. Venäjä pärjäisi hyvin, vaikka ei olisi muuta aseistusta kuin kalashnikovit rajavartioilla.

Putinin typerä sotimisen into sai Suomen ja Ruotsin hakemaan Naton jäsenyyttä ja samalla teki Suomen kansantaloudelle valtavan vahingon. Hankittiin 10 miljardilla hävittäjiä ja muita aseita, joiden arvo ei ole vielä selvinnyt. Rakennetaan raja-aitaa satojen miljoonien kustannus.

Koko maailman talous kärsii. Suurin taloudellinen vahinko tapahtuu Ukrainan ja Venäjän kansalle, ja nuoria miehiä kuolee Putinin typeryyden takia. Voi vain kuvitella, kuinka hyvin menisi Venäjän kansalla, jos Putin oikeasti käyttäisi valtaa kansan hyväksi.

Kansallismielisyyden piru vaanii demokratiaa jokaisen maan hallinnossa. Sen ensimmäisiä merkkejä on sananvapauden rajoittaminen.

Jotkut Suomessa esittävät Yle-veron lakkauttamista, toisin sanoen Ylen pitäisi hankkia toimeentulonsa miellyttämällä esimerkiksi mainostajia. Demokratian pahin vihollinen on kahlittu tiedon välitys. Jos joku porukka vaatii Yle-veron lakkauttamista, niin sitä pitää välttää niin kuin ruttoa.

Jos joku lehti tarjoaisi jotain palkkiota minulle mielipidekirjoituksistani, loukkaantuisin verisesti: Olenko suosinut jotain tahoa, että pitää palkita?

Jos kaikki maailman valtiot olisivat oikeasti demokraattisesti hallittuja, niin sotia ei syttyisi. Kaikkien sotien Äiti on diktaattori.

Kiinan kommunistipuolue antoi Xi Jinpingille – tai hän otti – kaiken vallan. Nähtäväksi jää, kestääkö pää yksinvaltiutta. John Dalberg-Acton kirjoitti jo vuonna 1887: Valta turmelee, ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti ja Merkittävät miehet ovat melkein aina pahoja miehiä.

Turkin, Unkarin ja Puolan yhden puolueen ylivalta johtaa diktatuurimaiseen hallintoon. Näissä maissa on jo diktaattorit kartilla (Pohjois-Pohjanmaalla marjan tai hedelmän raakiletta kutsutaan kartiksi. Toim. huom.). Venäjä on elävä esimerkki.

Pohjoismaiset demokratiat suojelevat diktaattoreilta. Paheksutaan sitä, kun hallituspuolueet ovat joskus eri mieltä, mutta näinhän demokratia toimii. Paljon enempi olisin huolestunut siitä, jos hallituspuolueet olisivat kaikesta yksimielisiä. Se olisi merkki vallan kaappaamisesta. On hyytävää katsoa parlamentteja, jossa yksi puhuu ja kaikki muut taputtavat.

Lehtosen Kalle

Ylivieska