Ylivieskasta aloittanut ja Kokkolassakin toimiva Autoliike KymppiPlus jatkaa laajenemistaan – Laajentaa seitsemännelle paikkakunnalleen Hyvinkäälle



Ylivieskalainen Autoliike Kymppi Plus Oy laajentaa liiketoimintaansa avaamalla seitsemännen toimipisteensä Hyvinkäälle. Helsinki–Tampere-moottoritien varteen on rakenteilla uusi erikoiskaupan alue, Sveitsinportti, johon on tulossa myös merkittävä autokaupan ja autoalan keskittymä.