Hanna Parhaniemen kolumni: Kävisitpä sinäkin terapiassa – "Jotkut eivät ymmärrä mennä terapiaan, vaikka juuri heidän vuokseen muiden on pakko siellä käydä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Terapiaan menevä ei ole heikko, kuten joku saattaa luulla. Sillä hetkellä saattaa olla hyvinkin heikoilla, mutta vaatii aikamoista rohkeutta uskaltaa avata itsensä terapeutille ja ennen kaikkea itselleen. Se ei onnistu esirippujen kanssa, vaan on päästettävä irti ja katsottava suoraan peiliin. Se vaatii kiperien solmujen avaamista, rupien raapimista rikki. Siinä kohdataan uudelleen kaikki ne, jotka ovat itseä joskus rikkoneet, ja myös oma itsensä.

Kaikki eivät siihen pysty. Osalle se on liian rankkaa tai he ovat niin huonossa kunnossa, etteivät selviydy mutkista, jotka on käytävä päästäkseen terapiaan Kelan tukemana. On käytävä psykologilla, psykiatrilla, täytettävä hakemuksia ja sitten vielä yritettävä löytää itselleen sopiva terapeutti niiden harvojen joukosta, joilla on tilaa kalenterissa. Sen jälkeen on löydettävä tilaa omasta kalenterista, jotta pystyy käymään terapeutilla viikoittain tai jopa pari kertaa viikossa. Siinä kertyy myös maksettavaa.

Jotkut taas eivät ymmärrä mennä terapiaan, vaikka juuri heidän vuokseen muiden on pakko siellä käydä. Se tuntuu vähän väärältä. Eikö asian pitäisi mennä toisinpäin? Kaikki eivät kuitenkaan koskaan tulee näkemään tai he eivät halua nähdä omaa raadollisuuttaan. On helpompaa sulkea silmänsä ja painaa vain menemään entiseen malliin. Purkautua voi korkeintaan niille, joiden tietää nyökyttelevän oman pään tahtiin. Silloin voi tiristellä rauhassa omassa kuplassaan ja kuvitella, että vika on kaikissa muissa paitsi omassa itsessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Se on näiden ihmisten häviö, mutta valitettavasti ei vain heidän. He tekevät suurinta vahinkoa heitä ympäröiville ihmisille, eivät niinkään itselleen. Siksi toivoisin, että joka ikinen kävisi terapiassa parantamassa omaa päätään ja samalla koko maailmaa.

Onneksi pikkuhiljaa on alettu puhua ääneen siitä, kuinka tärkeää on hoitaa pääkoppaa. Harva kuitenkin uskaltaa sanoa käyvänsä terapiassa. On ihan eri asia heittää, että kävinpä tuossa salilla. Se on harmi, sillä mielen huoltamisen ei pitäisi olla yhtään sen kummempi asia kuin puntilla käymisen.

Minä käyn terapiassa. Se on yhtä aikaa ihan parasta ja ihan hirveää. Se on myös äärimmäisen mielenkiintoista ja puhdistavaa. Se on oman elämänsä seikkailu, jonka soisi jokaisen kokevan.