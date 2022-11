Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviidan vastine: Lääkärin esimiehen pitää olla lääkäri

Pastori Pertti Torppa on kirjoittanut (Keskipohjanmaa 2.11.) mielipidekirjoituksen, jossa hän esittää lääkäreiden työn painopisteen siirtämistä potilastyöhön ja luopumista ”lääkärijohtamisen harrastelusta.”

Torpan maailmassa lääkäreiden ainoan tehtävän tulisi siis olla potilasvastaanottojen suorittaminen. Teologian maailmaan siirrettynä tämä kai tarkoittaisi, että papin tehtäväksi jäisi kirkollisten toimitusten suorittaminen, kirkkoherran tehtävät sen sijaan siirrettäisiin ekonomeille, juristeille tai muille ”johtamisen ammattilaisille”.

Torpan mukaan lääketieteellinen koulutus ei valmista johtotehtäviin. Tästä uskallan olla eri mieltä. Jo lääketieteen peruskoulutukseen sisältyy pieni määrä johtamiskoulutusta. Lähes 90 % lääkäreistä jatkaa erikoistumiskoulutukseen, johon puolestaan sisältyy 10–30 opintopisteen verran johtamiskoulutusta. Erityisesti kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, että käytännössä suuri osa nykyisin johtamispositioissa työskentelevistä lääkäreistä on suorittanut myös erillisiä johtamisopintoja.

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan kliinistä työtä tekevän lääkärin esimiehen pitää olla lääkäri. Kliinistä työtä johdettaessa kyse on lääketieteellisiin päätöksiin perustuvan työn johtamisesta: sen huolehtimisesta, että hoitokäytännöt, resurssit, palvelupolut ja työolosuhteet ovat sellaisia, joissa potilaiden hoitaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän tarvitaan sitä asiantuntemusta, jonka lääkärinkoulutus antaa.

Selvyyden vuoksi sanottakoon, että emme ole vaatineet hyvinvointialueiden johtajien olevan lääkäreitä – vaikka eihän siitä toki haittaakaan ole.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toimiva terveydenhuolto on eri ammattiryhmien yhteispeliä. Hoitajien ja lääkärien keskinäinen kunnioitus ja arvostus on hyvän työyhteisön ensimmäinen edellytys. Torppa korostaa myös hoitajien johtajaroolia. Lääkärit kantavat kuitenkin lakisääteisen vastuun potilaan hoidosta ja siksi heillä tulee olla myös mahdollisuus vaikuttaa ja viime kädessä vastata hoidon kokonaisuudesta.

Torppa on aivan oikeassa siinä, että terveydenhuollon pitää myös tehostua. Se, että lääkäri pystyy keskittymään lääkärintyöhön, tietojärjestelmät toimivat ja lääkäreitä on riittävästi, on ensiaskel tähän suuntaan. Lääkärien vakansseja tulee olla riittävästi ja ne pitää olla täytetty. Lääkäriliiton edellisen (2021) terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimuksen mukaan miltei 300 kokoaikaista vakanssia on täyttämättä.

Torppa toteaa lopuksi, että ”mikäli lääkärit lähtevät, potilaat jäävät. Jos hoitajat lähtevät, lähtevät myös potilaat.” Kysyisinkin, minne ne potilaat lähtevät? Erittäin todennäköisesti yksityiseen terveydenhuoltoon, jossa heidät ottaa vastaan miltei aina lääkäri.

Niina Koivuviita

Lääkäriliiton puheenjohtaja

sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri

terveydenhuollon johtamisen EMBA

dosentti

Lue aiempi keskustelu aiheesta:

Pertti Torpan mielipidekirjoitus: Aika avata keskustelu lääkärimitoituksesta – Korkeasti ja kalliisti koulutetun lääkärin valinta johtotehtäviin saattaa johtaa kaksinkertaiseen tappioon