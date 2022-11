Käsityön lehtori Toni Väyrysen mielipidekirjoitus: Taitava nuori pystyy hinnoittelemaan itsensä ja erottumaan joukosta, koska tumpeloiden määrä kasvaa

Peruskoulun käsityön opetusta heikennettiin edellisen hallituksen aikana, vuoden 2016 opetussuunnitelman (OPS) uudistuksessa. Se aiheutti ainakin taito- ja taideaineiden opettajissa huolta. Koulukentän viestejä ei silloin kuunneltu, vaikka julkistakin keskustelua käytiin.

Tekstiilityö ja tekninen opetus yhdistettiin samaksi aineeksi. Samalla tuntimäärät puolitettiin ja kolmasosa tunneista siirrettiin alakoulun puolelle. Käsityöihmiset ymmärtävät 1–2-luokkien opiskelun olevan enemmän askartelua. Ylivieskassa tästä kuitenkin onneksi joustettiin.

Kädentaitojen merkityksen tuntuu ymmärtävän kaikki, mutta mitä järkevää voi tehdä liian vähällä tuntimäärällä? Nyt OPS:n mukaan oppilaille annetaan suuri vapaus tehdä mitä haluaa.

Kokeilimme tätä uutta mallia ja kuumaliimaa kului syksyn aikana enemmän kuin koko urani aikana oli kulunut, mutta oppilasta innostavaa tai oikeasti hyödyllistä tulosta ei tullut.

Ensin pitää opiskella perustaitoja ja välineitä ja tutustua materiaaleihin ja oikeisiin työstömenetelmiin, ennen kuin on oikeasti realistiset mahdollisuudet toteuttaa hyödyllisiä, siistejä ja toimivia töitä. Niiden taitojen opetteluun tarvitaan tunteja ja harjoittelua.

Valinnaisryhmissä tämä vahvistuu muutamien oppilaiden kanssa, joilla on ollut mahdollisuus harrastaa kaikenlaista tekemistä kotona tai kansalaisopistoissa.

Kyllä sen huomaa, kun työ on oikeasti hyvä ja oppilas on siihen tyytyväinen. Sellaiset työt lähtevät kotiin oppilaan mukana.

Liian aikainen oppilaan vastuuttaminen antaa vaikutelman, että opettaja ei opeta mitään. Mikähän tässä uudistuksessa on oikeasti ollut tavoitteena? Tasa-arvolla tätäkin on perusteltu.

Teknisen ja tekstiilin yhdistäminen oli ideana ihan hyvä, mutta tuntien olisi pitänyt tuplaantua eikä vähentyä. Kuvaamataitokin voitaisiin ottaa mukaan. Kolmen aineen opettajat yhdessä suunnittelisivat työtä, mikä olisi lähellä uuden tuotteen suunnittelu- ja tekoprosessia.

Kaikki te, jotka arvostatte nuorten kädentaitoja ja haluatte, että peukalo ei jää keskelle kämmentä, järjestäkää kotiinne harrastustilat ja opettakaa lapsille peruskädentaitoja. Antakaa jo ihan pienenä mahdollisuus käsillä tekemiseen.

Meillä on välillä junioreita tallissa niin paljon, että ei itselle tahdo löytyä työpistettä. Siellä on omat ja naapuruston lapset tulleet kehittämään kädentaitojaan. Se on laatuaikaa.

Tekeminen voi olla ajoneuvon korjausta tai tuunausta. Omalle majalle vaikka opastekylttien tai kalusteiden tekemistä. Työnä voi olla myös vaikka Ikean kalusteiden kasausta, terassin rakentamista, koneiden käyttöä ja korjaamista. Siinä voidaan käyttää myös pehmeitä materiaaleja: virkkausta, verhoilua, huonekalujen kunnostusta.

Kun saatte jälkipolven innostumaan kädentaidoista, niin lupaan, että siitä tulee olemaan hyötyä. Taitava nuori pystyy myöhemmin hinnoittelemaan itsensä ja erottumaan joukosta, koska tumpeloiden määrä kasvaa. Jo nyt on helppo erottua joukosta, kun on työhön tarttuva ja näppärä. Koulu ei pysty enää näillä tuntimäärillä tarjoamaan edes perustaitojen hallintaa.

Älkää hiiskuko tästä vinkistä kovin monelle, niin tämä toimii vielä tehokkaammin!

Toni Väyrynen

käsityön lehtori

Ylivieska