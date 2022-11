Pentti Haimakaisen mielipidekirjoitus Urheilupuisto-hankkeesta: Valtuusto hyppäsi syvään päähän varmistamatta onko altaassa vettä

Tämänkin lehden palstoilla on hehkutettu Kokkolan kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä antaa omavelkainen takaus 74,9 miljoonan euron lainalle Urheilupuiston vaihtoehto kolmen toteuttamiseen. Vähälle on jäänyt keskustelu hankkeen sisältämistä riskeistä. Tällä kirjoituksellani haluan tuoda esille pari asiaa.

Valtuuston esityslistalla luki, että “yhtiön talouden kannalta tärkeiden vuokrattavien tilojen määrää on lisätty”. Yhteensä näitä vuokrattavia tiloja on 1 335 neliötä. Urheilupuisto oy aikoo saada näistä tiloista vuokraa 25 e/m². Tämä tarkoittaisi 33 375 euroa kuussa ja vuodessa 400 500 e. Merkittävä summa yhtiön kannalta.

Mikäli tarkastellaan vuokrattavia tiloja vähän tarkemmin kuntosalille on varattu 500 neliötä, eli vuokra kuukaudessa 12 500 e. Melkoinen vuokra, kun tarjolla kaupungissa jopa 8 e/m² olevia tiloja.

Tämän päivän hinnoilla nykyisen urheilutalon kuntosalin kuukausikortti aikuiselle maksaa 35 e. Saadakseen vuokrarahat kuntosaliyrittäjän pitäisi myydä 357 kuukausikorttia. Hintojakaan ei oikein voi nostaa, koska kaupungissa on useampi kuntosali suunnilleen samoilla hinnoilla.

Ravintolalle varattu 465 m² plus 70 m² keittiö, tällöin vuokra kuukaudessa 13 375 e. Muita vuokrattavia tiloja on 300 m² urheiluseurojen toimistoiksi, hierojille, lääkäreille ym. yrittäjille. Epäilen urheiluseurojen halukkuutta vuokrata esimerkiksi 40 m² toimistotilaa 1000 e/kk, sillä rahalle on varmasti tähdellisempääkin käyttöä.

Nämä vuokrattavat tilat tulisi olla lähes täysin vuokrattu koko ajan, että ei tulisi painetta käyttömaksuihin. Tuolla neliöhinnalla se tulee olemaan vaikeaa ellei mahdotonta.

Toinen asia mikä, minulle selkeni vasta valtuustokäsittelyn jälkeen, on hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana.

Hankintalain mukaan hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittävissä palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä. Muutoksen arvo ei saa ylittää 50 % alkuperäisestä.

Alkuperäinen kustannusarvio oli 50 miljoonaa euroa, ja nyt jäätiin vain 100 000 euroa tuon 50 % ylittämisestä. Riman alle päästiin jättämällä hankkeesta pois vanhan urheilutalon suojeltavan kaariosan kunnostaminen, mikä oli mukana alkuperäisessä suunnitelmassa.

Hankintalaissakin sanotaan, että tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla tämän lain säännösten kiertäminen.

Suurin huoleni on käyttökorvausten nouseminen sellaiselle tasolle, että uudet tilat ovat vajaakäytöllä eikä Kokkolan kaupungin 3 miljoonan euron vuotuinen avustus riitä.

Pentti Haimakainen

valtuutettu (kok.)

