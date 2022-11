Popeda ilmoittaa lopettavansa uransa ensi syksyn stadionkonserttiin Tampereen Ratinassa

Tampere

Kotimaisen rockin konkariyhtye Popeda ilmoittaa päättävänsä uransa stadionkonserttiin Tampereella ensi syksynä. Popedan on määrä esiintyä viimeisen kerran Ratinan stadionilla 2. syyskuuta 2023.

Popeda-yhtyeen taival on kestänyt yli 45 vuotta.

– Kyllä, pitää paikkansa, että Popeda kaartaa Suomen pisimmän ratakierroksen jälkeen ulos syksyllä 2023. Se on siis Ratinasta poikki – viimeinen pläjäys, sanoo Popedan solisti Pate Mustajärvi tiedotteessa.

66-vuotiaan Mustajärven mukaan on aika miettiä, mitä haluaa isona tehdä. Mustajärvi on Popedan nykyjäsenistä ainoa, joka on ollut bändissä sen uran alusta asti.

Popeda on julkaissut 20 albumia, kolme livelevyä ja kokoelmaboxin. Yhtyeen levyjä on myyty liki 800 000 kappaletta.