Pääkirjoitus: Verotuloja tarvitaan suomalaisten palveluihin

Perinteistä veropäivää pidetään usein tirkistelynä. Kun julkaistaan hyvätuloisimpien ihmisten eurot, kertovat tiedot yksittäisten palkkatuloista ja pääomatuloista. Sen lisäksi puhutaan myös muun muassa yritysten maksamista veroista.

Mediat perustelevat tulolistan kärjessä olevien julkistamista yhteiskunnallisella merkityksellä. Talous on iso osa yhteiskunnallista vaikutusvaltaa ja todellistakin valtaa. Raha puhuu monissa asioissa. Tulojen kautta voi löytyä myös erilaisia sidonnaisuuksia ja yhteyksiä.

Jos hyvätuloisten palkkoja on kiinnostavaa vertailla vaikkapa omiin tuloihin, on veropäivässä tilaa ihan silkalle uteliaisuudelle. Paljonko naapuri tienaa, millainen palkka on tutulla johtajalla tai miten tuloissa näkyy oman yrityksen myyminen. Yksi näkökulma on myös verotus. Yleensä hyviin palkkatuloihin liittyy myös korkea verotus. Kuten keskiviikon tulolistalla näkyy, voi korkeatuloisen veroprosentti alkaa esimerkiksi nelosella. Myös pääomatuloista maksetaan veroja.

Suomessa moni tuntee verotuksen selkänahassaan, mutta veroille on myös vastiketta. Suomalainen julkinen palvelu perustuu siihen, että monet palvelut ovat käyttäjille maksuttomia tai edullisia. Yksi merkittävä maksuton palvelu on peruskoulu, mikä antaa lapsille tasavertaisen mahdollisuuden koulutukseen.

Toimitusjohtaja Teemu LehtinenVeronmaksajat ry:stä pitää mennyttä verovuotta menestyksenä (KP 9.11.). Erityisen ilahtunut hän on yhteisöverotuoton ja pääomaverotuoton kasvusta Keskipohjanmaalle antamassaan haastattelussa. "Se kuvastaa työllisyyden ja talouden hyvää kehitystä."

Yrityskaupat ovat tyypillinen tapa sijoittua verokärkeen, verotilastojen tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta (KP 6.11.). Hänen mukaansa valtakunnallisesti tilastojen kärjessä on aina samoja henkilöitä, mutta yrityskauppojen seurauksena kärkeen nousee uutta porukkaa.

Näin tapahtuu myös Keskipohjanmaan alueella. Keskiviikkona nähdään aamusta lähtien, mistä on viime vuoden verotiedot tehty.

