"Vuoden upein sarja": Kino-Keskipohjanmaa esittelee maksullisten suoratoistopalvelujen lippulaivat – elokuva-arviossa Kummeli-ryhmän yhden tähden rimanalitus

Puolet tv-katsojista seuraa Suomessa jonkin maksullisen suoratoistopalvelun ohjelmistoa. Niinpä verkossa ja näköislehdessä ilmestyvä Kino-Keskipohjanmaan videoblogi ottaakin tarkasteluun Netflixin, HBO Maxin ja Elisa Viihde Viaplayn tarjonnan viimeisimmät lippulaivat. Ne eivät häpeile Ylen ilmaiskanavien laadukkaimpien sarjojen rinnalla.

Young Royals on kakkoskaudellaan laimeampi, mutta romanssin viilennyttyä aateliskersojen ja köyhien kiipijöiden Hillerskassa riittää vehkeilyä ja turhaa lemmentouhua.

The White Royals on uusissa jaksoissaan siirtynyt Havaijilta Sisilian aurinkoon. Uusrikkaiden ja tavisten kohtaaminen hienostohotellissa aiheuttaa kipinöitä.

Vuoden upein sarja on Jani Volasen Munkkivuori, josta vlogimme muistuttaa, ettei tämä television virstanpylväs jäisi vain harvojen herkuksi.

Kummeli kuin huonoa Justimusta

Kontio & Parmas. Ohjaus Aleksi Mäkelä. Käsikirjoitus Heikki Silvennoinen ja Heikki Vihinen. Kuvaus Pini Hellstedt. Pääosissa Heikki Silvennoinen, Elsa Saisio. 84 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen.

★

Nyt olisi hyvä hetki Kummeli-ryhmän luovuttaa kotitekoisten sketsien nikkaroimisen mantteli ja valtikka kokonaan Justimus-tiimille. Tv-sarjasta laajennettu Kontio & Parmas on Kummelin epätasaisessa tuotannossa enemmän kuin rimanalitus, se on pohjanoteeraus ja heittämällä vuoden huonoin filmi.

Suomalaiskomediat ovat pitkin vuotta saaneet ainakin kolme tähteä Keskipohjanmaan sivuilla, mutta raja se on meidän höveliydessäkin. Kun Woody Allen ohjasi mustan komediansa Rikoksia ja rikkomuksia, huomasin heti, että se oli kursittu kokoon kahdesta eri filmistä – minkä Allen paljasti vasta myöhemmin haastatteluissa. Eipä siinä, raju kokonaisuus syntyi.

Kummelin kohdallakin saumat näkyvät. Väitän, että käsikirjoittajilla on ollut (omasta mielestään) käypiä ideoita vain tunniksi. Lisää tyhjänpäiväisyyksiä on pitänyt vääntää väkisin, sillä eihän tunteroista voi myydä teatterielokuvana. Hädin tuskin pystyy nytkään. Kai komedian tulisi ilostuttaa pimeässä syystalvessa rämpivää, eikä johtaa syvemmälle epätoivoon?

Komedian ainoassa etäisesti hauskassa kohtauksessa Justimuksen pojat ja Kaisa Hela. JOUKO PIIPPONEN/SOLAR REPUBLIC

Komisario Otso Kontio (Heikki Silvennoinen) on eläköitynyt huvilalleen, mutta iso keissi pakottaa Auni Parmaksen (Elsa Saisio) houkuttelemaan vanhan taisteluparinsa aktiivipalvelukseen. Ekoterroristit uhkaavat räjäyttää ydinpommin Valkeakoskella, mikäli metsien ryöstöhakkuita ei lopeteta. Siinä Kummelin panos luonnonsuojeluun ja ilmastokatastrofikeskusteluun. Metsä-aktiivit ovat lähtökohtaisesti terroristeja.

Ymmärrän, ettei Kontio & Parmaksen juonessa millään ole merkitystä. Valinnat kertovat kuitenkin aina jostakin. Kuten sekin, että Parmas on sivuhenkilö omassa elokuvassaan. Elsa Saision nimihahmo on aina anomassa jotain tekijämies Kontiolta, jolta vastaukset löytyvät kaikkiin ongelmiin. Naisten asema Kummeli-maailmassa selkenee myös, kun katsoo Arja Korisevan roolia poliisin puolisona, passaajana ja kodin hengettärenä. Seksin suostumuksellisuuttakin käsitellään ja se on tietysti tekijöille pelkkä vitsi. Kuten koko seksuaalisuuskin.

Ihan oikein luitte. Syystalvella 2022 Kummeli-elokuvan keskeinen juju ja huumorinaihe on ydinpommin räjäyttäminen. Onneton ajoitus Putinin ydinuhman keskelle saattaa olla sattumakin. Tosin lopputuloksesta päätellen käsikirjoitus on aloitettu noin vähän ennen viime kesän filmauksia. Kontio & Parmas on huojuva kasa latteuksia.

Hyviä näyttelijöitä vastenmielisissä rooleissa (Jukka Puotila, Ilkka Heiskanen, Mari Perankoski), huonoja harrastelijoita puisevina tyyppeinä (nimiä mainitsematta).

Kummelin henkinen ukkoontuminen korostuu, kun seitinohuesti ajatusta sisältäviä irtosketsejä piristää Justimuksen Sami Harmaalan (Equalizer), Joose Kääriäisen (Totalizer) ja Juho Nummelan (Vaginalizer) ilmestyminen pöheiköstä. Voisi kuvitella, että nuorten koomikoiden käsittelyssä väkivalta ja verenroiske toimisivatkin. Valitettavasti sama idea Kummelin toteutuksessa on liian kirjaimellista ja epähauskaa, vain irvokasta.

Alku jankkaa, keskiväli pitkästyttää, mutta päätöksen käänne on sitten jo nolo. Se repäistään keston pidentämiseksi luokattomien ö-filmien vanhimmasta oppikirjasta. Tällainen osoittaa katsojien aliarvioimista. Tai sitten laskelmointia sen varaan, että Kummelin ystäville kaikki menee läpi.