Poliisi pyytää vihjeitä Luodossa tapahtuneesta törkeästä varkaudesta – Saaliina pakettiauto, neljä mönkijää ja perävaunu

Pohjanmaan poliisilaitos on vailla vihjeitä törkeästä varkaudesta Luodossa. Poliisi tiedottaa, että tapauksessa on varastettu pakettiauto, neljä mönkijää ja perävaunu.

Luodon kunnan pohjoisosassa sijaitsevan yhtiön piha-alueelta on 8.11. klo 00.50 ja 3.30 välisenä aikana anastettu punainen Peugeot Boxer -pakettiauto, jonka rekisterinumero on VVN-563. Auto on vuosimallia 2007.

Lisäksi anastettiin neljä CF MOTO -merkkistä mönkijää ja rekisteröimätön perävaunu yhtiön piha-alueelta.

Varkausrikos luokitellaan anastetun omaisuuden arvon perusteella törkeäksi varkaudeksi. Poliisin tekemien selvitysten perustella on tapahtumahetkellä alueella liikkunut vaalea pakettiauto.

Poliisi pyytää tietoja ja mahdollisia havaintoja rikoksesta. Vihjeitä rikoksesta voi jättää osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.