Sara Tuomen mielipidekirjoitus: Yhteiskunnan ylläpitämä käsitys ihannevartalosta on syvältä – Sitä tuetaan jopa koululiikunnassa

Yhteiskunnassamme ihannoidaan tietynlaista vartalomallia. Esimerkiksi sosiaalisen median vahvistama vääristynyt kehonkuva aiheuttaa varsinkin monille meistä nuorista ahdistusta, epävarmuutta ja negatiivisia tunteita omaa itseä kohtaan. Näistä aiheutuu monille itsetuhoisia ajatuksia ja mielenterveysongelmia.

Mielestäni tämä on väärin, koska monille ihmisille on epärealistista saavuttaa ihannevartalo. Ei ole vain yhtä hyvää vartalomallia. Jokainen vartalo on kaunis, oli ihminen sitten lyhyt, pitkä, laiha tai lihava. Tilannetta voisi helpottaa, jos alkaisimme julkisesti arvostaa ja normalisoida erilaisia kehoja.

Erilaisia ulkonäköaiheisia keskusteluja seuratessani olen pöyristyneenä huomannut, miten koululiikunnassakin tunnutaan toisinaan tukevan sosiaalisen median välittämiä käsityksiä ihannevartalosta.

7. luokan terveystiedon oppikirjassa huomioni kiinnittyi tehtävään, jossa piti piirtää ihminen, johon voisi ihastua. Tehtävä oli mielestäni typerä, koska jos itse ihastuisin johonkuhun, en todellakaan olisi kiinnostunut vain hänen ulkonäöstään. Jäin pohtimaan, onko tehtävä opettajien mielestä ok.

Ei tarvitse olla lihaksikas, muodokas tai hoikka. Ja jos ja kun joku on jotain edellä mainituista, ei siinäkään ole mitään väärää. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse näyttää samalta. On täysin ok, jos on vaikka mahamakkaroita, leveät reidet tai karvaiset sääret!

Sara Tuomi

Isokylän koulu