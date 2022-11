Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Tämä on jo nähty – "Lienee jonkinlaista huumoria kun australialaisen punaviinin etiketissä on ison härän kuva tekstillä No Bull.

Viiniarvio

Camden Park Shiraz Grenache 2021, Australia, 14,98 €

Lienee jonkinlaista huumoria kun australialaisen punaviinin etiketissä on ison härän kuva tekstillä No Bull. Ja tietenkin viini on tehty juuri liharuualle. Camden Park on kahden rypäleen melko tuhti viini, Shiraz ja Grenache ovat perinteisesti hyvä yhdistelmä.

Viini tuoksuu tyypillisesti kypsälle mustaherukalle ja tummille kirsikoille. Itse asiassa tuoksu on hyvin voimakas ja intensiivinen, jopa vähän mausteinen ja hilloinen.

Maku on selvästi hillomainen eli vähän makea ja muutoinkin sellainen, joita löytyy Australiasta tiu tusinasta. Ylikypsät tummat marjat tuntuvat suussakin eli sikäli viini on tasapainossa. Jälkimaussa Shirazin mausteisuus tuntuu selvästi. Pelkällään maistettuna punaviini on runsas ja silloin se yhdistyy yleensä ruokaankin hyvin. Sopisi naudan pihville, mutta itse kokeilin ylikypsän possun, paistettujen suppilovahveroiden ja täyteläisen sahramirisoton kanssa. Täyteläinen ruoka tasoittaa täyteläistä viiniä ja samoin makeus rauhoittuu. Ruuan ansiosta viini saa hieman lisäystä pisteisiin, vaikka rehellisesti ausseilta löytyy mielenkiintoisempiakin viinejä. Jotenkin tämä on vaan runsaudestaan huolimatta aika samanlainen kuin moni muukin samanhintainen australialainen punaviini.