Suomalainen evankelisluterilainen kirkko on tehnyt suuren palveluksen julkaisemalla sivuilleen vaalikoneen. Vaalikoneessa seurakuntavaalien ehdokkaille on annettu mahdollisuus vastata vakaumuksensa pohjalta monia seurakuntalaisia askarruttaviin kysymyksiin.

Vaalikoneessa kysytään keinoja seurakuntien kehittämiseen. Lisäksi ehdokkaat joutuvat ottamaan kantaa vakaumuksensa peruskysymyksiin sekä määrittelemään omat arvonsa äänestäjille.

Seurakunnissa tuikitavalliset seurakuntaelämään liittyvät asiat eivät herätä keskustelua. Varmasti lähes kaikki ehdokkaat näkevät seurakunnan toiminnallisen kehittämisen tärkeäksi, kuitenkin niin, että seurakunnan talous pysyy vastaisuudessakin tasapainossa. Sen sijaan monet arvokysymykset vievät ehdokkaat hyvinkin eri linjoille.

Kirkon vaalikoneessa ehdokkailta, myös Kokkolan suomalaisen seurakunnan ehdokkailta, kysyttiin suoraan ja kakistelematta, tulisiko kirkon vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Suomessahan on jo jonkin aikaa ollut voimassa sukupuolineutraali avioliittolaki.

Vaalikoneen vastauksissa suomalaisen seurakunnan kaksi vaalilistaa ovat todellakin kaksi eri vaalilistaa.

Kun monissa muissa asioissa jakolinjat kulkevat vaalilistojen halki, tässä arvokysymyksessä, linjanveto menee listojen välillä. "Kokoava seurakunta" -lista kannattaa varsin yksimielisesti samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kun taas "yhdessä seurakuntamme parhaaksi" -lista vastustaa ajatusta jyrkästi.

Samanlaisia kaikuja on muuallakin maakunnassa. Kysymys ei ole vain samaa sukupuolta olevien oikeuksista. Perimmiltään kysymys on arvoista, ja siitä kuinka kohtelemme lähimmäisiämme. Mitä me suvaitaan ja mitä me suljemme ulkopuolelle. Se että suvaitsevaisuus lisääntyy, ei voi olla keneltäkään pois.

Seurakunnat tekevät paljon hyvää ja ne kokoavat suojiinsa hyvin monenlaisia ihmisiä. Kirkkoon kuuluvia yhdistää usko, sakramentit ja diakonia. Mutta kirkkoon kuuluvia yhdistävät myös erilaiset arvot. Kuinka kirkkokunta voi elää yhdessä, ja kuinka se voisi ammentaa voimaa erilaisista arvoista ja lähtökohdista? Tätä varmasti tässä ajassa nyt mietitään. Lähimmäinen joka ajattelee eri tavalla ei loppujen lopuksi ole uhka vaan se kuuluisa mahdollisuus.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.