Ukraina vapauttanee Hersonin alueen Etelä-Ukrainassa lähipäivinä tai -viikkoina, sanoo ajatushautomo

Ukrainan joukot onnistunevat vapauttamaan Hersonin alueen Etelä-Ukrainassa lähipäivinä tai -viikkoina, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Samaan aikaan Venäjän joukot näyttävät toistaiseksi vetäytyvän melko järjestäytyneesti, mutta vetäytymisen loppuun saattamisessa menee vielä jonkin aikaa, ISW arvioi.

Siksi taistelut jatkuvat toistaiseksi koko Hersonin alueella, ajatushautomo sanoi.

ISW:n mukaan Ukraina on onnistunut vaurioittamaan Venäjän joukkojen syöttölinjoja Dneprjoen länsirannalla pakottaen Venäjän vetäytymään.

Ukraina suhtautui alun perin epäluuloisesti Venäjän ilmoitukseen siitä, että se vetäytyy Hersonista.