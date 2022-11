Centrian sosionomiopiskelijoiden mielipidekirjoitus: Miten toteutuvat lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut?

Hyvinvointialueiden tehtävänä on määritellä, miten lasten mielenterveys- ja päihdetyön tutkimus, hoito ja kuntoutus järjestetään perus- ja erityistasolla tulevaisuudessa.

Valviran mukaan kysyntä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on vuosi vuodelta lisääntynyt, ja syynä on ollut se, ettei mielenterveys- ja päihdepalvelut ole olleet riittäviä perustasolla. Ne ovat olleet puutteellisesti ja vaihtelevasti järjestetty eri kunnissa.

Lapsella tulee olla oikeus sekä perus- että erityistason laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin taustoistaan riippumatta. Lastensuojelulain mukaan terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin on annettava lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa asiantuntija-apua ja tarvittaessa järjestettävä lapsen tutkimus sekä hoito- ja terapiapalvelut.

Huoli herääkin siitä, miten hoitoon pääsy oikea-aikaisesti ja oikeiden palvelujen piiriin ihan perustasolla on otettu huomioon tulevissa hyvinvointialueissa. Maksamme ison hinnan mikäli säästämme lastemme tulevaisuudesta.

Laajasti on uutisoitu uhkakuvasta, että hyvinvointialueelle siirryttäessä osastopaikkojen vähentäminen on ovella. Meitä sosionomiopiskelijoita tämä uhkakuva huolettaa erityisesti lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen osalta, koska myös Valvira on todennut, että paikallisesti nämä palvelut toteutuvat epätasa-arvoisesti.

Päihdehuoltolaissa todetaan, että kunnan tai kuntayhtymän tulee järjestää päihdehuoltoa siinä määrin kuin tarvetta esiintyy. Kuitenkin kokemuksemme mukaan alle 18-vuotias lapsi ei pääse välittömästi terveydenhuollon päihdepalvelujen piiriin esimerkiksi osastolle, mikäli haluaa itse katkaisuhoitoon.

Avopuolelle tavanomaisesti ensimmäisen ajan saa 1–2 viikon kuluessa yhteydenotosta. Akuutissa tilanteessa avopalvelut eivät taivu lapsen tuen tarpeeseen.

Lain silmissä alle 18-vuotias lapsi pääsisi välittömästi hoitoon ainoastaan siinä tilanteessa, että hän olisi raskaana, sillä sosiaalihuoltolaki toteaa seuraavasti: “Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut." Kysymys siitä, halutaanko tällä lailla turvata sikiötä vai äitiä, jääköön jokaisen omaan eettiseen pohdintaan.

Sosiaalihuoltolain mukaan “Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada viipymättä lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Palveluja on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden aikoina, joina niitä tarvitaan.”

Laki koskee myös mielenterveys- ja päihdetyötä. Lastensuojelulaki taas määrittää, että lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi on turvattava ja lapsen etu on ensisijaisesti otettava huomioon.

Tässä kohtaa haluamme esittää avoimen kysymyksen hyvinvointialueelle: Kuinka lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut saadaan toteutettua hyvinvointialueelle siirryttäessä, kun niiden toteuttamisessa on haasteita jo ennen hyvinvointialueelle siirtymistä?

Arttu Huhtala

Jenni Ainassaari

Juhani Nivala

Marja-Liisa Leinonen

Roosa Pieniniemi

sosionomiopiskelijat

Centria ammattikorkeakoulu