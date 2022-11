Tiina Ojutkangas: Hohdokkaita hetkiä ja arkea mediassa – Tällä viikolla sain iloita Perhonjokilaakson menestyksestä ja olla mukana historiallisessa Marin-ratkaisussa

Tiina Ojutkangas

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja ja sisältöjohtaja.

Lukija kysyi hiukan yllättäen, mitä minä oikeastaan teen työkseni. Mitä muuta teen kuin kirjoitan pääkirjoituksia. Pääkirjoituksia kirjoitan noin tunnin päivässä ja loput on itse asiassa kaikkea muuta.

Esimerkiksi tämä viikko on kulunut pitkälti sellaisissa media-alan töissä, jotka ovat harvinaisempia hommia jokapäiväisen arjen pyörityksen ohella. Palaan JSN:n kokoukseen ja Suurille Lehtipäiville hiukan myöhemmin tässä kirjoituksessa.

Nykyaikaan kuuluu avoimuus siitäkin, mitä me toimituksissa teemme ja siksi voin avata yhtä työviikkoa tässä.

Arkeen on tällä viikolla kuulunut ensi vuoden budjettia maakuntalehden ja kymmenen paikallis- ja kaupunkilehden kanssa. Siihen on kuulunut juttuvalinnoista keskustelua toimituksen kanssa ja digijuttuihin tulleiden kommenttien arviointia. Julkaisupäätösten tekeminen ja jutuista keskusteleminen on melkein parasta, mitä voi olla. Mitä, miksi ja kenelle näitä juttuja tehdään?

Viikkoon on sisältynyt sähköposteja, teams-kokouksia, puheluita asiakkaiden kanssa. Ihmiset tarjoavat juttuvinkkejä, kertovat huolistaankin. On pitänyt laatia työvuoroja, tehdä hallinto- ja henkilöstötöitä. Kaikkea sellaista, mitä esihenkilöt monilla muillakin aloilla tekevät: antaa omille ammattilaisille mahdollisuus tehdä ja onnistua. Ne ovat taustalla olevia, mutta tärkeitä töitä. Viikkoon kuului myös palaveri Kokkolan kaupungitalolla. Kiitos keittiöön erittäin hyvästä arkilounaasta.

Sitten parista erityisestä kohokohdasta. Tiistain sain osallistua Julkisen sanan neuvoston kokoukseen. Olen neuvoston varajäsen, mutta onneksi sekä marraskuussa että joulukuussa on mahdollisuus olla mukana arvioimassa median toimintaa. Elokuussahan neuvosto kokoontui harvinaisella tavalla Kokkolassa Helsingin Punavuoren sijasta. Kulttuurikaupunki Kokkola oli tehnyt vaikutuksen JSN:n jäseniin. Keskipohjanmaan juttu salaliittoteorioihin paneutuneesta iltatilaisuudesta oli neuvoston seinällä.

Kuten perjantain uutisista kuultiin JSN eli media-alan itsesäätelyelin käsitteli tiistaina ja keskiviikkona kanteluita, jotka koskivat pääministeri Marinin bilevideoiden julkaisua ja niiden yhteydessä ollutta uutisointia. Tiistain kokouksessa paikalla olleena oli aidosti kiinnostavaa olla tekemässä päätöksiä ainakin jossain määrin historiallisesta tapauksesta. Kyseessä oli yhteiskunnallisesti merkittävä aihe, josta yleisöllä oli oikeus saada tietoa. Päätökset olivat vapauttavia.

JSN valvoo journalistin ohjeiden noudattamista. Se ei ota kantaa vaikkapa siihen, saiko pääministeri bilettää vaan se arvioi median toimintaa. Tässä tapauksessa iltapäivälehtien, MTV:n, Ylen ja Helsingin Sanomien toimintaa.

JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen piti perjantaina tiedotustilaisuuden, mikä on äärimmäisen poikkeuksellista. Edelliset tiedotustilaisuudet JSN piti viisi vuotta sitten, jolloin Yle sai langettavan päätöksen, jonka mukaan se oli taipunut painostukseen silloisen pääministerin Juha Sipilän asiassa.

Kokkola-Helsinki -akselin jälkeen oli vuoro matkata Kokkolasta Joensuuhun Pohjois-Karjalaan. Siellä valtakunnallinen media-alan tapahtuma Suuret Lehtipäivät kokosi alan väkeä erityisesti paikallis- ja kaupunkilehdistä, mutta media-alan edustajia laajemminkin.

Suomalainen mediakenttä on onneksi rikas. Meillä ei ole sellaisia alueita, joissa ei olisi kaupallista mediaa. Esimerkiksi oma yhtiö Hilla Group on useissa kymmenissä toimipisteissään oikeasti läsnä. Toimiva media on tärkeä osa suomalaista demokratiaa.

Suurten Lehtipäivien jännittävin hetki on vuosittain parhaiden palkitseminen. Tänä vuonna iltagaala huipentui niihin keskipohjalaisittain erityisen viehättäviin sanoihin, että Perhonjokilaakso on Suomen paras paikallislehti. Työ jatkuu Pohjanmaalta Lappiin. Kiitos kuuluu lukijoille ja tekijöille. Nyt miettimään, mitä ensi viikolla on ohjelmassa. Kalenterissa on ainakin Kannuksen vierailu.