Ruotsi aiheutti Suomen salibandymiehille jättipettymyksen rangaistuslaukauskisassa

Zürich (STT)

Suomen miesten salibandymaajoukkueen MM-kisojen pitkä loppuotteluputki katkesi todella dramaattisesti, kun joukkue hävisi Sveitsin MM-turnauksen välierissä Ruotsille rangaistuslaukauskisassa. Rankkarikisaan edettiin 3–3-tilanteessa, ja rangaistuslaukauskisassa vasta seitsemäs pari toi ratkaisun.

Rangaistuslaukauksilla suomalaisista onnistuivat Miko Kailiala ja Eetu Sikkinen, kun ruotsalaisista kolme pelaajaa sai pallon maaliin. Jatkokierroksilla Kailiala ja Sikkinen epäonnistuivat. Ottelu päättyi Ruotsin Alexander Galante Carlströmin onnistumiseen.

Suomen ja Ruotsin kohtaaminen on totuttu näkemään finaalissa, mutta tällä kertaa lajin mahtikaksikko iski yhteen jo välierissä. Syynä oli, että Suomi oli jäänyt alkulohkossaan Sveitsin taakse toiseksi. Suomi kohtaa sunnuntaina pelattavassa pronssipelissä Tshekin tai Sveitsin. Ne pelaavat välieränsä myöhemmin tänään.

Suomi on viimeksi jäänyt finaalien ulkopuolelle vuonna 2004, jolloin joukkueen sijoitus oli kolmas. Sen jälkeen on pelattu kahdeksan peräkkäistä MM-finaalia, joissa Ruotsi ja Suomi ovat kohdanneet. Ruotsi sen sijaan jatkoi finaalisarjaansa, sillä joukkue on ollut miesten MM-kisoissa aina loppuottelussa.

Suomi aloitti Zürichissä pelatun välierän hyvin, liikutti palloa järkevästi ja piti Ruotsin tasakentällisin poissa maalipaikoilta. Sami Johanssonin jäähyn aikana Ruotsilla oli muutama vaarallinen tekopaikka, mutta Lassi Toriseva torjui Suomen maalilla varmasti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomella oli melko tasaisessa avauserässä pari loistopaikkaa. Lähimmäksi maalintekoa pääsi Mikko Leikkanen, mutta hänen yrityksensä päätyi maalikehikoihin. Erän lopussa Nico Salolla oli mainio paikka viedä Suomi johtoon, mutta veto meni maalin ohi.

Avauserä oli tarkkaa pelaamista, ja etenkin Suomi viljeli runsaasti hitaita hyökkäyksiin lähtöjä.

Suomi piti runsaasti palloa, mutta Ruotsi aiheutti toisessa erässä etenkin nopeilla hyökkäyksillä vaikeuksia Suomen puolustuksella. Erässä nähtiin viisi maalia.

Linus Nordgren vei vastahyökkäyksen päätteeksi Ruotsin 1–0-johtoon. Justus Kainulainen tykitti Suomen ylivoimalla tasoihin, mutta sen jälkeen Ruotsi karkasi 3–1-johtoon.

Tobias Gustafsson laukoi pallon Torisevan selän taakse. Hetki ennen osumaa Suomen maali oli siirtynyt paikoiltaan. Kim Nilsson vei Ruotsin 3–1-johtoon, kunnes Salo kavensi komean syöttörallin päätteeksi.

Kolmannessa erässä Ruotsin peli pyöri vahvasti, mutta Toriseva torjui mainiosti. Suomi tuli väkisin rinnalle Otto Lehkosuon alle viisi minuuttia ennen erän loppua laukomalla osumalla.

Tasoitus räjäytti suomalaisten katsomonosan riemuun ja sai monet muutkin katsojat Zürichin upouudessa areenassa innostumaan. Ottelun yleisömääräksi ilmoitettiin 11 254 katsojaa eli täysi tupa. Valtaosa katsojista oli pukeutunut Sveitsin väreihin, koska Tshekin ja Sveitsin välierä pelataan myöhemmin tänään samalla areenalla.