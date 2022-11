Veli Männistön mielipidekirjoitus seurakunnan arvoista ja tehtävästä: "Kirkon tunnustuksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ne papit, jotka toisin toimivat, rikkovat antamansa valan"

Antti Savela kirjoittaa pääkirjoituksessaan 11.11. seurakuntavaaleista ja evankelisluterilaisen kirkon arvoista. Kirjoituksessa käsitellään kirkon vaalikoneen antamaa tulosta kahdenlaisesta avioliittokäsityksestä. Olisikohan siellä ollut muutakin kerrottavaa?

Savela kirjoittaa: ”Perimmältään kysymys on arvoista, ja siitä kuinka kohtelemme lähimmäisiämme. Mitä me suvaitsemme ja mitä suljemme ulkopuolelle. Se, että suvaitsevuus lisääntyy, ei voi olla keneltäkään pois.” Tämä on ”suuren yleisön”, eli tavallisten ihmisten aivan yleinen käsitys ja mielipide. Kirkon näkökulmasta tämä vaatii kuitenkin hiukan tarkennusta.

Seurakuntavaaleissa on nimenomaan kysymys kirkon arvoista, kuten Savela kirjoittaa. Mutta mitkä ovat ne kirkon arvot, joita meidän tulisi vaalia? Tämä arvomaailma pohjautuu Raamatun sanomaan ja siltä pohjalta kirkko on laatinut oppinsa ja tunnustuksensa. Näiden arvojen mukaan opettamiseen kaikki papit ovat pappisvalassaan sitoutuneet. Kirkon tunnustuksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ne papit, jotka toisin toimivat, rikkovat antamansa valan.

Toinen tärkeä kysymys Savelan kirjoituksessa on suhtautuminen lähimmäisiin. Se pohjautuu samaan raamatulliseen oppiin ja tunnustukseen. Jokainen ihminen on Jumalan luomana arvokas ja Hänen sekä lähimmäisen rakkauden arvoinen. Kirkon tehtävä on kertoa ja toteuttaa Jumalan tahdon mukaista elämää. On uskallettava sanoa, mikä Jumalan sanan mukaan on väärin ja mikä oikein. Jokainen meistä rikkoo Jumalan tahtoa vastaan joka päivä, ei meitä voida jakaa hyviin ja huonoihin. Kirkon tehtävänä on kertoa totuus meistä ja totuus anteeksiantavasta Jumalasta, syntien sovituksesta Jeesuksen kautta.

Lopuksi tuttu lause ”Se, että suvaitsevaisuus lisääntyy, ei voi olla keneltäkään pois.” Riippuu siitä, mitä suvaitaan. Mitä enemmän katuväkivaltaa hyväksytään, sitä vähemmän turvallista on liikkua kaduilla, eikö niin. Mitä enemmän kirkko luopuu turvallisesta Jumalan sanan ohjaamasta elämästä, sitä epävarmempaa kristityn elämä on. Yhteiskunta ohjaa ihmisiä lakiensa kautta turvalliseen elämään, kirkko opastaa ihmisiä Raamatun ohjeiden mukaan iankaikkiseen elämään.

Veli Männistö

Toholampi

