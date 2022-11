Dawson Clayn mielipidekirjoitus: Maatalous on kansakunnan kivijalka

On uskomatonta, että Suomessa on tehty maatalousyrittäjyydestä kannattamatonta. Maan oma elintarviketuotanto pitäisi olla kansakunnan prioriteeteista korkeimpien joukossa. Sen kannattavuudesta on syytä pitää huolta. Maanviljely ja karjanhoito ovat kuitenkin ammattitaitoja, joita on erittäin vaikea saada takaisin, jos ne kadottaa. Kadotettu ammattitaito tuo nälän pöytävieraaksi.

Maaseudun kurimuksesta on kuultu uutisointia tämän tuosta vuosien varrella, mutta miksi asian eteen ei tehdä mitään? Eduskunnalla on kuitenkin valtava merkitys maan markkinatalouden pelisääntöjen laatimisessa.

Satu Lehtosen artikkeli, joka julkaistiin 7.11. Maaseudun Tulevaisuudessa, ei ollut mukavaa luettavaa. ”Viime vuonna maatalouden keskimääräinen kannattavuuskerroin oli noin 0,53. Tänä vuonna se uhkaa pudota 0,42:een, kertoo Luken tutkija Jukka Tauriainen. Se tarkoittaa, että kannattavuustavoitteesta täyttyy 42 prosenttia, jolloin maatalousyrittäjän tuntipalkka on noin 6,9 euroa ja oman pääoman korkotuotto 1,6 prosenttia.”

Kannattavuuskertoimesta sen verran, että kun se on 1,0, kokonaistuotto riittää kattamaan kaikki kustannukset, mukaan lukien omien tuotannontekijöiden kustannukset, ja yrittäjän voitto on nolla.

Kuinka pitkään maatalousyrittäjät voivat ylläpitää maatilojaan, jos asiat jatkuvat näin? Tilannekuvaa synkistää paheneva kriisien sarja Euroopassa ja markkinoita uhkaava taantuma. Viimeistään nyt on laitettava valot päälle Arkadianmäellä. Kolmenkymmenen vuoden kokemuksella voimme todeta, että Brysselin sanelema maatalouspolitiikka ei toimi Suomessa.

Dawson Clay

kansanedustajaehdokas (vkk.)

Kokkola