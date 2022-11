Pääkirjoitus: Jokainen lapsi ansaitsee turvaa ja huomiota, oli kyse häirinnästä, sodan pelosta tai muusta huolesta

Vuoden 2022 Lapsen oikeuksien viestinnän teema on lapsen oikeus turvallisuuteen. Teema näkyy järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa ja viestinnässä pitkin vuotta. Teema on hyvä ja tarpeellinen. Jokainen lapsi ansaitsee mahdollisimman suuren turvan eikä se silti ole mikään itsestäänselvyys.

Lapsen oikeuksien sopimus ja kansallinen lainsäädäntö velvoittavat huolehtimaan siitä, että lasten on turvallista elää ja kasvaa, muistuttaa Lastensuojelun keskusliitto. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta.

Monenlaiset tekijät uhkaavat lasten ja nuorten turvallisuutta Suomessakin, vaikka moni asia on hyvin. Lapsia kiusataan koulussa, pihamaalla, sosiaalisessa mediassa, puhelimen kautta. Myös muunlaisesta väkivallasta on esimerkkejä. Mielenterveysongelmia on, eikä apua ole läheskään aina saatavissa.

Kouluterveyskyselyn (2021) perusteella erityisesti tyttöjen kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ovat lisääntyneet merkittävästi. Onneksi ongelma tunnistetaan sen lisäksi, että puuttumiseen on keinoja. Jo se saattaa auttaa, että opettajat ja vanhemmat tietävät suhtautua asiaan vakavasti. Aiemmin ongelmaa saatettiin pikemminkin vähätellä.

Lapsen oikeuksien viestinnän teemaksi valittiin joulukuussa 2021 pandemia ja ilmasto. Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ei tiedetty siinä vaiheessa valita huolilistalle, mutta nyt tiedetään, että sota ja huoli turvallisuudesta näyttäytyvät aivan uudella tavalla ihmisten, myös lasten ja nuorten, elämässä. Kun lasten ja nuorten huolet ovat todella isoja, tarvitaan aikuisten tukea, oikeaa tietoa ja mahdollisuus keskustella.

Apuna voivat olla kaikki lapsen elämässä olevat aikuiset. Myös medialla on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa.

