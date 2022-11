Arvo Sijoitusosuuskunta tavoittelee osuuksiensa listausta – Tällä hetkellä pörssissä ei vielä ole yhtään osuuskuntaa



Ylivieskassa pääkonttoriaan pitävä Arvo Sijoitusosuuskunta on aloittanut prosessin, jonka tavoitteena on listautuminen Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle. Arvo Sijoitusosuuskunnan osuus oli aiemmin noteerattuna yksityisellä Privanet Securities Oy:n ylläpitämällä kauppapaikalla.