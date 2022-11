Alueen elinkeinoelämä on kiitellyt suoria lentoja Helsinkiin, Kruunupyyn lentoasemayhtiölle Helsinki on Tukholmaakin tärkeämpi kohde: "On meistä itsestämme kiinni, jatkuuko lentoliikenne sopimuskauden jälkeen"



Kruunupyyn lentoasemayhtiön toimitusjohtaja Stig-Göran Forsman on toiveikkain mielin Finnairin Helsingin-lennoista. Sami Nurmi

Hyvin, oikeastaan yllättävän hyvin. Näin vastaa Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohalli Oy:n toimitusjohtaja Stig-Göran Forsman kysymykseen, miten Finnairin lentotoiminta Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman ja Helsingin välillä on lähtenyt käyntiin.