Kino-Keskipohjanmaa esittelee omintakeisen elokuvaohjaajan J-P Valkeapään filmiuran – Arviossa musta komedia Hetki lyö, joka näyttää Aurinkorannikon varjon puolelta

Kino-Keskipohjanmaan verkossa ja näköislehdessä ilmestyvä vidoblogi laittaa pähkinänkuoreen elokuvaohjaaja J-P Valkeapään uran.

Ensi-iltauutuus Hetki lyö ei ole ensimmäinen kerta, kun ohjaaja hämmentää omintakeisella taiteellaan. Jo ensifilmi Muukalainen sekä sitä seuranneet He ovat paenneet ja Koirat eivät käytä housuja näyttivät, että nyt suomifilmin saralle on saatu aivan uusiääninen tekijä, joka ei toista itseään eikä piittaa suuren yleisön tai arvostelijoiden odotuksista. Vlogissa näytteitä ja kuvia Valkeapään uralta trailerein ja stillein.

Kurjuuden kuninkaat Aurinkorannikolla

Hetki lyö. Ohjaus ja käsikirjoitus J-P Valkeapää. Kuvaus Meelis Veeremets. Pääosissa Johannes Holopainen, Ilkka Heiskanen, Outi Mäenpää. 124 min. K12. Bio Rex, Kokkola, Kinokulma. Oulainen.

★ ★ ★ ★

Ohjaaja J-P Valkeapää on kuvannut filmiään ”tumman huumorin sävyttämäksi”. Minä kuvaisin sitä murhaavaksi mustaksi suomalaiskomediaksi alkoholismista ja rikollisuudesta Aurinkorannikolla. (Elokuva filmattiin Teneriffalla.) Valkeapään uutuus on vuoden parhaita ja Ilkka Heiskasen pitäisi saada roolistaan vähintäänkin sivuosan Jussi. Se olisi uran toinen paljon käytetylle, aina taitavalle näyttelijälle. Rapajuoppo Mikko on nerokas, millintarkka roolityö, parhaita kotimaisella valkokankaalla nähtyjä näyttelijäsuorituksia.

Mikko on Kaunotar-baaria Espanjassa pitävän perheen spriillä käyvä primus motor. Hyväntahtoinen ja loputtoman positiivinen mies passaa pimeän ravitsemusloukon kuningatarta, entistä missiä Marjaleenaa (Outi Mäenpää). Johannes Holopainen on baarin perimmäisen kamarin aikamiespoika Vili, hiljainen jokapaikanhöylä ja yrittäjäperheen ainoa, joka osaa espanjaa. Kun Vilin oikea isä, rikollispomo Mato (Jukka-Pekka Palo) pääsee vankilasta, häntä odotellut perhe saa epäonnekseen vihiä tämän piilottamasta ryöstösaaliista.

Outi Mäenpäällä on nykynäyttelijöistämme eniten Jussi-voittoja (4 kpl, lisäksi Ruotsista vastaava Guldbagge). Viimevuotinen Vuosisadan häät esitteli Mäenpään vastenmielisenä diivana, eikä näyttelijä pidättele Espanjan suomalaisräkälän Marjaleenana. Nytkin Mäenpää tekee omistautunutta työtä. Silti taiteilijalta olisi mukava vaihteeksi nähdä muitakin puolia kuin ronskiutta, kun värkeissä on varaa.

Johannes Holopaiselle Hetki lyö on avaus uuteen. Vilin koskettava rooli on tarinan keskeisin ja näyttelijälle mielletyn tyypin vastainen. Tähän saakka Holopaiselle on annettu kaikki kauniin pojan tai sympaattisen nuorukaisen, ihannevävyn ja idealistisen nuoren aikuisen roolit, mitkä sarjoissa ja elokuvissa ovat hänen lahjojaan kaivanneet. Nyt näyttelijällä on vähiten repliikkejä ja nekin usein espanjaksi. Silti filmin näkökulma on ensimmäisestä viimeiseen kuvaan saakka Vilin. Kolmekymppisen raukkaparkarukkasen risukasaan ei aurinko ole vielä koskaan paistanut. Voisiko isän aarteesta liietä onnenmurusia uuden elämän alkuun?

Hetki lyön Espanja ei ole se päivänpaisteinen Aurinkorannikko, mikä näkyy sarjassa Paratiisi. Eivätkä rikoksetkaan teoksissa ole samanlaisia. Valkeapään filmin yleiskuvan, ympäristön ihmisineen, voi määritellä nuhjuiseksi. Ollaan pohjalla, rappiolla. Mutta olisi väärin pitää tätä tyypillisenä suomalaisena, takavuosien kurjalistoromantiikkana. Elokuva valon ja varjon taiteena on klisee, mutta juuri sitä ovat lahjakkaan virolaiskuvaaja Meelis Veeremetsin loihtimat näkymät.

J-P Valkeapää ei toista itseään, vaikka ohjaajan leima selvästi näkyykin. Hetki lyö ei kuitenkaan ole ohjaajansa paras filmi. Ryöppyävä ja äkkiväärä teos joutuu loppupuolella vaikutteidensa (Coen, Tarantino) vangiksi. Väkivallan ruuvia kiertämällä pyritään syvemmälle, mutta epäonnistutaan. Päätöskuvassa kurjan elämän turha triumfi sitoo Hetki lyön tyydyttävän tiukaksi paketiksi. Kunhan katsoja ei niin tarkkaan muistele, kuinka monessa filmissä sama tilanne on nähty ennen tätä.