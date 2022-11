Pääkirjoitus: Vetytehdas on jälleen hyvä uutinen Kokkolalle – Nyt tehdään tulevaisuutta

Kokkolan suurteollisuusalueelle ollaan rakentamassa Suomen suurinta vedyntuotantolaitosta, kun Kokkola Industrial Parkin alueelle rakentuu 300 megawatin kokoinen vihreän vedyn hanke. Laitos varmistaisi Suomen energian ja ammoniakin tuotannon omavaraisuuden parantumisen, kerrottiin tiedotustilaisuudessa. Hankkeen takana on ahvenanmaalaistaustainen Flexens-hankeyhtiö. Laitoksen investointiarvio on 500 miljoonaa euroa. Toteutuessaan tehdas tulee työllistämään kymmeniä ihmisiä.

Tätä voi pitää hyvänä uutisena Kokkolalle ja Keski-Pohjanmaalle. Ihan äkkiä asiat eivät tapahdu, sillä vihreää vetyä ja ammoniakkia tuottavan laitoksen on määrä olla valmis viiden vuoden kuluttua.Ammoniakkia käytetään esimerkiksi lannoitteiden valmistukseen ja laivojen moottoreiden polttoaineena.

Miksi vetytehdas rakennetaan nimenomaan Kokkolaan? Syynä ovat Kokkola Industrial Parkin palvelut ja infra. KIP:n alueella on jo valmiiksi sekä vedyn käsittelyä että tuotantoa. Lisäksi Kokkolan satama on tärkeä tekijä. Koko länsirannikon tuulivoimakehitys on lisäksi merkittävää. Nämä ovat hyviä perusteluita myös tulevaisuutta silmällä pitäen.

KIP Infran hallituksen puheenjohtaja Jonne Sandberg arvioi tiistaina, että tilaa Kokkolan suurteollisuusalueella ei enää ole kovin paljon. Hyville hankkeille sitä pyritään löytämään. Kokkola on tämän hankkeen kautta myös vahvasti mukana vihreässä siirtymässä, totesi Kokkolan kehitysjohtaja Sandberg.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Elinkeinoministeri Mika Lintilä hehkutti tiistaina uutta investointia. Material Weekin avajaisiin osallistunut ministeri kuvaili tietoa sanomalla, että vety on tulevaisuuden ala. Hänen mukaansa KIP:n aluetta kohtaan tunnetaan kiinnostusta myös ulkomailla. Se onkin merkittävää, että tehdään riittävän isoja asioita. Tämänkaltaiset uutiset tuovat Kokkolan seudulle sen tarvitsemaa tunnettuutta.

Toivottavasti hanke etenee maaliin saakka.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.