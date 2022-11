Mika Aaltola ei usko sodan laajenemiseen ohjusvälikohtauksen takia

Varsova

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan riski Ukrainan sodan eskaloitumisesta laajemmaksi konfliktiksi Puolassa sattuneen ohjusvälikohtauksen takia on vähäinen. Hänen mukaansa rajan takana käytävän sodan läikkyminen jollain tapaa rajan yli on ollut odotettavissa eikä lännessä ole halua ylitulkita tapahtunutta.

– Erityisesti Yhdysvaltain reaktiot ovat olleet korostetun maltillisia, Aaltola sanoo.

Toinen asia on taas se, että Natossa artikla 4:n tiimoilta käytävät keskustelut voivat olla relevantteja riippumatta siitä, oliko Puolaan osunut ohjus laukaistu Ukrainasta tai Venäjältä. Artikla on laadittu Nato-maan kokemaa uhkaa silmällä pitäen, ja nyt Nato-maan rajalla käydään täysimittaista sotaa, joka on aiheuttanut Puolan eli Naton jäsenmaan puolella myös kuolonuhreja.

– Tämän uhan laatua ja suuruutta (Natossa) varmaan nyt mietitään, Aaltola arvioi.

Hänen mukaansa on toki mielenkiintoista saada selville, osuivatko Puolaan Venäjän vai Ukrainan ohjukset. Sen ei pidä kuitenkaan antaa hämärtää kokonaiskuvaa siitä, että kaiken takana on Venäjän aloittama sota.

– Syyllisyysasia on melko selvä. Jos Venäjän ohjukset tulevat niin lähelle Puolaa, eli Nato-maata, että niiden torjuminenkin on jo hankalaa ja aiheuttaa haittaa Puolalle, niin siinä on se pelin juoni, Aaltola sanoo.

Hän ei epäile sitäkään, etteikö Venäjä aio selittää tapahtuneen sisäpoliittisesti parhain päin: joko rohkeana lännen ja Naton uhmaamisena tai sitten vahingoniloisesti Ukrainan ilmapuolustukselle ilkkuen.