Eetu Kupulisojan kolumni: Joulukalenterit sisältävät tänä päivänä piirroskuvan sijasta suklaata, puuroa tai kosmetiikkaa – Ja se on hyvä asia

Suklaa, salmiakki, puuro, tee, kosmetiikka, kirjat, Legot, Muumit... Joulukalenterien aiheet ovat monet.

Silloin kun minä olin nuori, joulukalenterin luukun takaa paljastui – vain ja ainoastaan – jouluinen piirroskuva. Tämä päivänä kalenterin syvyyksistä löytyy muun muassa kaikkia edellä lueteltuja asioita.

Se on pelkästään hyvä asia. Ei ole keneltäkään pois, että tarjontaa on runsaasti ja jokainen voi valita sieltä mieleisensä. Iästä riippumatta. Luukkujen avaamisesta riemuitseminen ei katso ikää.

Joulukalenteri on aivan loistava kapistus. Se tarjoaa 24 päivän mittaisen tunnelmankohotusmatkan kohti kliimaksia: joulunviettoon rauhoittumista.

Nykypäivän värikäs kalenteritarjonta ei jää kaupassa huomaamatta. Omankin lähi-Prismani käytävät ja hyllyjen päädyt täyttyivät jo hyvissä ajoin syksyllä erilaisista joulukalentereista. Jäi heti puolet kauppalistasta ostamatta, kun jumituin tutkimaan vaihtoehtoja.

Kalenterien hinnat voivat kuulostaa korkeilta. Esimerkiksi 60 euroa joulukalenterista tuntuu kieltämättä paljolta.

Hyvä stressitesti on jakaa ostohinta 24:llä. Jos monista tuotteista lasketaan kilohintaa, voi joulukalenterista laskea luukkuhinnan.

60 euron tapauksessa se olisi 2,5 euroa. Se on summa, jonka päivittäisestä luukkuhetkestä (ja niitä seuraavasta muumikokoelmasta sinisine taloineen) maksaa ilomielin. Joulu on kuitenkin vain kerran vuodessa, isänpäivä sentään joka syksy.

Jos oikein hurjaksi heittäytyy, kalenterin voi ostaa myös lemmikilleen. Koirille ja kissoille löytyvät luonnollisesti omansa. Kuinkas muutenkaan.

Ensimmäisen luukun avaamisen on muuten kaksi viikkoa ja yksi päivä. Vaikka taustatöitä on tehty, oma kalenteri on vielä ostamatta. Se on selvää, että suklaa- ja karkkikalenterit jätän hyllyyn.

Viitisentoista vuotta sitten jäin joulun suklaaövereiden jälkeen määrittelemättömän pituiselle karkkitauolle. Vielä ei ole ollut tarvetta palata sieltä.

Sen sijaan haaveenani on saada (lupa) ostaa vielä joku kerta jäätelöjoulukalenteri. Sellaisiakin onneksi jo pakastealtaista löytyy. Sieltä ne kutsuvasti katsovat, kun ohi kävelee.

En ole uskaltanut perehtyä tarkemmin, minkäkokoisesta paketista on kyse. Että pitääkö ensiksi ostaa arkkupakastin, jonne sen saa mahtumaan.