Pääkirjoitus: Maalaiskoulujen sulkemissäästöt pitäisi kunnolla tutkia – lisäksi tulisi aina selvittää lapsen edut ja oikeudet

Suomessa on lakkautettu jopa 3000 kyläkoulua 1990-luvun alusta näihin päiviin. Maalaiskouluja on vielä noin 2000. Näissä annetaan aivan yhtä hyvää opetusta kuin kuntien ja kaupunkien keskustojen isommissa kouluissa.

Jo pitkään on keskusteltu Rahkosen koulun tulevaisuudesta Ullavassa. Tänä syksynä ullavalaiset päästettiin piinasta, kun Kokkola totesi, ettei koulua suljeta, jollei oppilasmäärä laske tavattoman pieneksi. Tänä syksynä on Haapajärvellä väännetty kättä Väliojan ja Tiiton kouluista. Edellinen tasapainotusohjelma vei kaupungista neljä koulua.

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola kertoo Keskipohjanmaan haastattelussa (KP 17.11.), että hänen mielestään puhe kyläkoulujen lakkauttamisesta pitäisi unohtaa. Lehtolan mukaan maaseutukoulujen sulkemisilla ei ole voitu paljoa säästää, sillä peruskoulun menot ovat kasvaneet paljon enemmän kuin lukion ja ammattiopetuksen. Jos kouluja on suljettu 3000, menojen olisi pitänyt nousta paljon hillitymmin. Kaikesta tästä Lehtola päättelee, että ainakaan pienkoulujen lakkauttamisella ei peruskoulun kustannuspaineita ole taklattu.

Säästölaskelmien lisäksi Lehtola peräänkuuluttaa lapsivaikutusten arviointia. Hänen mukaansa kouluja on suljettu Suomessa miettimättä lainmukaisella tavalla päätösten vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Lehtolan mukaan lapsivaikutusten arvioiminen pitäisi ottaa heti käyttöön, sillä kenelle muulle opetus ja koulu ovat tarkoitettuja jos ei pienelle lapselle. Lapsen oikeuksiin tulisikin kiinnittää enemmän huomiota. Niitä voivat tulkita ja valvoa lähinnä terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja opetuksen ammattilaiset sekä tietysti lapsi itse. Moni lapsi osaa arvioida mitä kaikkea koulunvaihdosta voi seurata.

Jotain suomalaisessa koulussa on rikki. Pisa-tutkimuksien tulokset heikkenevät vuosi vuodelta ja erityisopetuksen tarve kasvaa. Suomessa ikäluokat ovat pieniä. Siksi tästä joukosta ei voi hukata yhtään arvokasta yksilöä liian pitkän koulupäivän, liian suurten luokkien ja kouluturvattomuuden hetteikköön. Pieni koululainen tulee olla päätöksenteon keskiössä. Kuntien ja kaupunkien säästöt pitää etsiä lähtökohtaisesti muualta. Sitä paitsi Keskipohjanmaan vaikutusalueella on kuntatalouksia, joissa kouluja on suljettu urakalla ja silti talous sakkaa. Toisaalta esimerkiksi Nivalassa on vielä kymmenkunta maalaiskoulua ja kaupungin talous silti jokseenkin reilassa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.