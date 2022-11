TV-viikon valinta: Pikkukaupungin poikien veljeys joutuu koetukselle

★★★★

Veli.

Ohjaus Hanna Lagerberg, 2022

Yle Areena to 24.11./Yle Fem su 25.12.

”Dålig dag?”, kysytään lukiolaiselta sarjassa Veli (Bror). ”Dåligt liv”, Zacke (Mio Linnér Edman) vastaa. Mihin katosivat huolettomat päivät? Kymmenessä upeasti kuvatussa jaksossa seurataan neljän nuorenmiehen ystävyyden liitoksen kestävyyttä, kun autiotalosta löytyy rahakätkö. Jatkokautta jää odottamaan kieli pitkällä, niin herkullisesti asiat jäävät avoimiksi.

”Money Changes Everything” lauloivat The Brains ja Cindy Lauper. Vaikkei rahoista riitä loppuelämäksi, piilotettu summa kutkuttaa, aiheuttaa petoksia ja syytöksiä. Amir (Kian Razmi), pojista kunnollisin, haluaisi sijoittaa rahat. Äkkipikainen luupää Basse (Enzo Tonning) ei halua siirtää nautintoa. Elämä on nyt. Kaikki ovat silti yhtä mieltä, että köyhimmälle, Noahille (Anton Annerfeldt), kustannetaan koulun lasketteluretki. Ensiksi hankitaan kuitenkin auto, merkkivaatteita ja pinkki uimalelu.

Zacken ongelmat alkavat huonosta koulumenestyksestä. Vanhemmat eivät halua rahoittaa lasketteluretkeä, jolleivat numerot parane. Häpeissään poika salaa kavereilta ottavansa tukiopetusta vanhemmalta Emmalta (Dia Jovanovic). Zacke päättää lainata varat retkeen ”yhteiskassasta”.

Veli vaikuttaa kevyeltä poikien toilailulta, kasvukertomuksena samanlaiselta kuin suomalainen Drakar – ystävyyden roadtrip (2022, Yle Areena). Jakso jaksolta ruotsalaissarjan henkilökuvat menevät silti syvemmälle. Kaikki nauravat lapselliselle Noahille, katsojakin mukana, mutta kun poika sanoo ”bror” ja tarkoittaa sitä, se osuu ytimeen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Drakar-sarjasta poiketen, Veljessä on sijansa myös hyville naisrooleille. Amir ihastuu Zacken sisareen, Alvaan (Clara Oelker). Mutta saako parhaan ystävän pikkusiskon kanssa olla? Sofia (Isabella Levau) olisi halukas Zacken hupilaiseksi, mutta kotiope Emma kihelmöittää teinipoikaa enemmän. Onko kymmenen vuoden ikäero liikaa? Viitseliäs sarja kiinnostanee kohdeyleisöä. Laadukas se on muidenkin katsoa.