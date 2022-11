TV-viikon valinta: Hilma af Klint teki abstraktia taidetta jo ennen Kandinskyä

★★★

Hilma.

Ohjaus Lasse Hallström, 2022

Elisa Viihde Viaplay

Hilma af Klint (1862–1944) teki abstraktia jo ennen ei-esittävän taiteen perustajaa, Kandinskyä. On sanottu, että af Klintin teokset räjäyttivät käsityksen modernista maalaustaiteesta miehisenä projektina. Okkultistit Blavatsky ja Steiner vaikuttivat taiteilijaan, mutta töillä on itseisarvo, joka nousee hörhöilyn yli. Af Klint löydettiin vuosikymmeniä kuoleman jälkeen, 1980-luvun näyttely Helsingissä tärkeänä etappina.

Lasse Hallström on ohjaajana (Elämäni koirana, Gilbert Grape, Pieni suklaapuoti) taantunut koristemaalariksi. Elämäkertafilmi Hilma on silti huolellista, pikkutarkkaa työtä. Aikalaisdokumentteja taiteilijasta on säilynyt vähän, joten tulkinnoille on tilaa. Sisaren varhaisen kuoleman leimaava vaikutus af Klintin mielenterveyteen tuntuu keittiöpsykologisoinnilta.

Vanha Hilma (Lena Olin) ja nuori (Tora Hallström) eivät pääse tekemään kovin syvällisiä tulkintoja. Jotkin 1800-luvun kaupunkinäkymät ovat keinotekoisen digitaalisia. Ruotsalaisaiheen ja tekijöiden vuoksi toteutus englanniksi tuntuu kummalta.